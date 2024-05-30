Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет

Ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне в 6.14 утра и пролетели около 350 километров, прежде чем упасть в Японское море, сообщает Южная Корея.

Северная Корея выпустила около 10 баллистических ракет малой дальности в Японское море, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи утром в четверг, 30 мая.

Уточняется, что ракеты были выпущены из района Сунан в Пхеньяне в 6:14 утра и пролетели около 350 километров, прежде чем упасть в Японское море. "Хотя Северная Корея и использует запуски ракет как послание внешнему миру, запуск примерно 10 ракет одновременно является для нее нехарактерным", - отмечают журналисты.

Военное руководство Южной Кореи осудило запуски ракет, в зону досягаемости которых попала столица страны Сеул и ключевые авиабазы, как "акт провокации", угрожающий Корейскому полуострову, и пообещало дать жесткий ответ на него, пишет Yonhap.

Информацию, что запущенные Пхеньяном ракеты могли быть баллистическими, подтверждает и правительство Японии. Как заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и никакого ущерба от них зафиксировано не было.

В зависимости от модели баллистические ракеты могут быть оборудованы ядерной боеголовкой. Испытания подобных ракет Северной Кореей идет вразрез с соответствующим запретом, наложенным на Пхеньян со стороны ООН. Предыдущий тестовый запуск баллистичских ракет Пхеньян провел 17 мая.

Попытка КНДР вывести на орбиту разведывательный спутник

Очередной запуск ракет КНДР состоялся спустя всего два дня после провалившейся попытки Северной Кореи вывести на орбиту Земли спутник для военных целей, напоминает агентство dpa. По данным СМИ, в ночь на 28 мая ракета-носитель со спутником Malligyong-1, предназначенным для разведывательных целей, взорвалась в воздухе вскоре после старта.

В США и Японии расценили запуск КНДР ракеты-носителя со спутником как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.