Франция и США примут Олимпийские игры в 2030 и 2034 годах

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах, а Игры 2034 года - в американском Солт-Лейк-Сити, сообщил Международный олимпийский комитет.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил места проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2030 и 2034 годах, ими стали Франция и США. Решение было принято по итогам голосования на сессии МОК в Париже в среду, 24 июля.

Предполагается, что во Франции дисциплины, связанные с зимними видами спорта, будут проводиться на различных локациях во Французских Альпах, а состязания на льду - в Ницце, на Лазурном берегу. В США же местом проведения Олимпиады-2034 должен стать город Солт-Лейк-Сити, где зимние Игры уже проводились в 2002 году.

Согласно требованиям МОК, французское правительство еще должно предоставить гарантии проведения Олимпиады, а также договор с властями трех альпийских регионов - Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы - об организации соревнований.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который также присутствовал на сессии МОК, пообещал, что все обязательства будут выполнены.

Париж заканчивает последние приготовления к летней Олимпиаде-2024

Франция примет зимнюю Олимпиаду уже в четвертый раз. Ранее Игры проходили в Шамони в 1924 году, в Гренобле в 1968 году и в Альбервиле в 1992 году.

Сейчас Франция заканчивает последние приготовления к летней Олимпиаде-2024. Церемония открытия Игр в Париже состоится 26 июля.