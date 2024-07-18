На Олимпиаду в Париж приедут лишь 15 российских спортсменов

Все атлеты из РФ, согласившиеся участвовать в Олимпиаде, будут выступать в нейтральном статусе. В Олимпийских играх также примут участие 16 спортсменов из Беларуси.

В летних Олимпийских играл в Париже примут участие лишь 15 спортсменов из России, следует из списка, обнародованного на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) . Они будут соревноваться в нейтральном статусе. Российские медиа в четверг, 18 июля, сообщили, что это окончательный список россиян, которые поедут на Олимпиаду.

Ранее пресс-служба МОК заявляла о намерении опубликовать имена российских атлетов 16 июля, но, судя по публикации на сайте МОК, список не обновлялся с 13 июля. В перечень вошли семь теннисистов, три велогонщика, три гребца на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте.

Среди заявленных спортсменов значатся Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (велоспорт), Анжела Бладцева (батут), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (теннис), Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

Участники из Беларуси

В парижской Олимпиаде также примут участие 16 спортсменов из Беларуси - Абубакар Хаслаханов (греко‑римская борьба), Анна Терех (велоспорт), Евгений Золотой, Татьяна Климович (академическая гребля), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (гребля на байдарках и каноэ), Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко (плавание), Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович (прыжки на батуте), Дарья Чуприс, Александра Петрова (пулевая стрельба), Георгий Гурциев (тхэквондо), Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика).

На Олимпиаде, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа, спортсмены из России и Беларуси будут официально выступать как "индивидуальные нейтральные атлеты". Любая символика этих двух стран на соревнованиях запрещена. Олимпийские сборные РФ и Беларуси были отстранены от участия в Олимпиаде в Париже из-за войны России против Украины и поддержки, которую российской агрессии оказывет Беларусь.

Всего МОК выделил для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе 54 квоты для российских спортсменов и 28 для белорусских. В таких видах спорта, как велоспорт, спортивная борьба, дзюдо, теннис, многие российские спортсмены отклонили приглашения МОК. Приглашения отклонили и целый ряд белорусских спортсменов, представляющих тяжелую атлетику и теннис.