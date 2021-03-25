 Коронавирус: BioNTech и Pfizer начали испытание вакцины на детях | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 26.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: BioNTech и Pfizer начали испытание вакцины на детях

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 126 млн человек, более 2,7 млн скончались. Выздоровели более 101 млн пациентов. DW следит за событиями 26 марта.

Укол шприцем в плечо

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 126 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 101 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 26 марта (время московское).

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В континентальной части Китая за сутки не выявлено ни одного локального случая заражения и ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, опубликованным в пятницу, зафиксировано 11 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения. За все время с начала эпидемии в Китае коронавирусная инфекция в континентальной части страны выявлена у 90 147 человек, более 85 тысяч человек выздоровели, 4636 пациентов скончались. Население страны - более 1,4 млрд жителей.

BioNTech и Pfizer начали вакцины на детях

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Marburg Biontech Impfproduktion

Новые производственные площади BioNTech в немецком Марбурге

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer вслед за производителями Moderna и AstraZeneca сообщили о начале клинических испытаний вакцины на детях. "Совместно с нашим партнером BioNTech мы ввели вакцину первой группе здоровых детей в рамках продолжающейся глобальной фазе клинических испытаний", - заявил представтель компании Pfizer. В рамках исследования предполагается изучить безопасность, переносимость и эффективность вакцины в возрастной руппе от шести месяцев до 11 лет. По плану, препарат BioNTech/Pfizer будет применяться для детей с начала 2022 года.

 

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Мексика после США и Бразилии стала третьей страной мира, в которой число официально зарегистрированных жертв COVID-19 превысило отметку в 200 тысяч человек. За последние сутки число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в стране 126-миллионным населением возросло на 584 до 200 211, сообщило министерство здравоохранения в Мехико. По числу выявленных инфицированных Мексика находится на 13-13-й позиции с 2 214 542 случаями заражения (на 5787 больше, чем днем ранее).

Между тем, Мексика уже получила более 10 миллионов доз вакцин BioNTech/Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, "Спутник V" и CanSino, сообщило министерство здравоохранения. До сих пор использовано для вакцинации более шести миллионов доз. 

В Германии за сутки выявлено более 21 тысячи новых заражений

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Напоминание о необходимости носить маску в Берлине

Напоминание о необходимости носить маску в Берлине

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 21 573 случая. По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки скончалось 183 человека, таким образом общее число умерших достигло 75 623. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 2 734 753 случая заражения. Выздоровели более 2,4 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 119,1 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 113,3. Наивысшего значения он достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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Аргентина временно запретила прием рейсов из Бразилии, Мексики и Чили из-за большого числа инфицированных в этих государствах. Аргентинское правительство также призвало жителей пока воздерживаться от поездок за границу. Возвращающиеся в страну должны находиться в карантине минимум десять дней. Тот, кто при въезде сдаст положительный тест, должен на время разместиться в отеле и оплачивать пребывание там за свой счет.

Макрон: Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа"

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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Европа стоит перед лицом "мировой войны нового типа" в условии кампаний вакцинации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня видеосаммита Евросоюза. Слова главы государства приводит французская газета Le Figaro. 

По мнению Макрона, угрозу представляет в том числе "стремление России и Китая оказать влияние" посредством вакцин от коронавируса. По словам французского лидера, ЕС должен продемонстрировать самостоятельность в вопросе производства вакцин. 

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С 1 декабря 2020 года по 25 марта Евросоюз экспортировал 77 млн доз вакцины, прививки жителям ЕС сделаны с использованием 62 млн доз. Это следует из заявления председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которое она сделала на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем по итогам видеосаммита глав стран ЕС. Документ приводит пресс-служба ЕК.

"В целом, если посмотреть на количество людей, которые были полностью провакцинированы в Европе, то это 18,2 млн. Таким образом, 4,1 процента (населения - Ред.) уже получили две дозы", - отчиталась фон дер Ляйен.

Руководитель компании - производителя "Спутника V" оценил его экспортный потенциал

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Кампания по вакцинации Спутником V в БиГ

Кампания по вакцинации "Спутником V" в БиГ

Экспортные продажи российской вакцины "Спутник V" к концу лета могут превысить 1 млрд долларов. Такую оценку приводит производитель препарата - руководитель компании "Р-Фарм" Алексей Репик. Его цитирует газета "Известия". В то же время Репик отмечает, что пока существенных отгрузок иностранным покупателям практически не было. "В апреле-мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря" вакцинации, подчеркивает он. Каким образом удастся достичь подобного экспортного потенциала в столь короткие сроки, он при этом не уточнил.

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Отделение для пациентов с COVID-19 в одной из больниц Парижа

В отделениях реанимации и интенсивной терапии во Франции в связи с COVID-19 находятся 4 709 человек - это наивысший показатель с начала года. По словам министра социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Верана, ситуация с пандемией в стране - "плохая".

В этой связи режим регионального локдауна расширяется еще на три региона вокруг Лиона - департаменты Ньевр, Об и Рона, заявил Веран. Ограничения вступят в силу в ночь на 27 марта и будут действовать в течение четырех недель. Год назад, весной 2020 года, число пациентов с COVID-19 в реанимациях во Франции превышало 7 тыс.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 марта >>

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    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:01

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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

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