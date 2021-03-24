Коронавирус: в Германии более 20 000 новых случаев заражения

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена почти у более 125 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 101 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 25 марта (время московское).

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Бразилия после США стала второй страной, число летальных исходов в которой превысило треть миллиона. В общей сложности с начала эпидемии здесь умерли 300 685 человек. За сутки скончались 2244 человека.

Суточный прирост инфицированных превысил 90,5 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в Бразилии выявлено более 12,1 миллиона случаев заражения SARS-CoV-2.

В Германии за сутки выявлено более 20 тысяч новых заражений

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 22 657 случаев. По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки скончалось 228 человек, таким образом общее число умерших достигло 75 440. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 2 713 180 случаев заражения. Число жертв пандемии коронавируса в Германии превышает 75 тысяч. Выздоровели более 2,4 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 113,3 случая заражения, днем ранее этот показатель составлял 108,1. Наивысшего значения он достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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Прививки от коронавируса второй германской вакциной, которую выпускает компания CureVac, могут начаться в ФРГ уже во второй половине текущего года. Такой прогноз обнародовал уполномоченный правительства по вакцинации населения Кристоф Крупп (Christoph Krupp). "Федеральное правительство возлагает большие надежды на производство вакцины компанией CureVac", - сказал Крупп в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe. Окончательные сроки зависят от одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Агентство: Мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая

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В московском ГУМе

Мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на источники. По их сведениям, шествие "Бессмертного полка" планируется провести в очном формате. Парад Победы тоже ожидается в обычном виде. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о численности зрителей будет согласовано с Роспотребнадзором.

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Число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 30 млн. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе. Он опирается на данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Таким образом общее количество случаев заражения с начала пандемии достигло 30 001 245, скончались 545 053 пациента с COVID-19. Между тем Университет Джонса Хопкинса уже пообещал оказать помощь в проведении экспресс-тестирований на вирус для отслеживания путей его распространения.

ФРГ просит Еврокомиссию приобрести "Спутник V" на уровне ЕС

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Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) начать процедуру закупки российской вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") для стран ЕС. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ в Берлине. "Мы попросили ЕК запустить процедуру приобретения "Спутника V", - заявил он, добавив, что этот орган исполнительной власти ЕС - в процессе того, чтобы дать зеленый свет данному механизму.

По словам чиновника, Еврокомиссия пока изучает, какие из стран ЕС заинтересованы в приобретении российского препарата. Это делается до начала диалога с российскими поставщиками о количестве доз - с тем, чтобы впоследствии заключить контракт от лица Брюсселя. "Мы будем считать правильным, если переговоры начнутся в ближайшее время", - подчеркнул представитель правительства.

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Локдаун в Па-де-Кале

Франция на фоне третьей волны пандемии расширяет региональный локдаун. Так, еще в трех департаментах - Ньевр, Об и Рона на востоке страны - должны быть закрыты магазины и ограничены передвижения граждан.

В целом более строгие ограничительные меры распространяются на 19 регионов с населением в 23 млн человек. По всей стране должен действовать запрет на встречи группами свыше шести человек. До этого ужесточение коснулось, в частности, столичного региона Иль-де-Франс и Парижа.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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