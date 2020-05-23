В России возбудили новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет России (СКР) возбудил очередное уголовное дело за публикацию нацистской фотографии на сайте движения "Бессмертный полк". Житель Воронежа Александр Хорошильцев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей за реабилитацию нацизма, сообщила в субботу, 8 августа, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, не позднее 4 мая 2020 года он разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера, подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович", отметила далее Петренко. Следствие предполагает, что подозреваемый сделал это в связи с одобрением им преступлений национал-социализма.

По словам представителя СКР, подозреваемый уже допрошен следователем СКР, у него изъяты электронные носители инофрмации. Продолжаются также другие следственные и оперативные мероприятия по этому делу.

Еще семь аналогичных уголовных дел

Ранее фигурантами аналогичных уголовных дел в общей сложности стали семь человек. В частности, дела возбуждены в отношении жителей Перми, Волгограда, Ульяновска, Самары, Казани и Якутии. В частности, житель Казани, по данным следствия, во время онлайн-акции "Бессмертного полка" 4 мая разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера и сопроводил ее подписью "Гилтер Адик". Житель Перми разместил там же фотографию генерала Андрея Власова, который перешел в ходе Второй мировой войны на сторону нацистской Германии.

Акция "Бессмертный полк", приуроченная к Дню Победы 9 мая, была проведена в 2020 году в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Организаторы рассказали о многочисленных попытках опубликовать на сайтах акции фотографии нацистских лидеров, в частности Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. За совершение преступления по статье о реабилитации нацизма предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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