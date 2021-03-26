Бундесрат поддержал закон о продлении режима эпидемии в ФРГ

Режим эпидемии национального масштаба продлевается в Германии до конца июня. Вслед за бундестагом соответствующий закон поддержал и бундесрат.
В Германии бундесрат в пятницу, 26 марта, большинством голосов поддержал закон о продлении режима эпидемии национального масштаба до 30 июня.
Ранее, 4 марта, за соответствующий закон проголосовал бундестаг. Кроме прочего, документ служит основанием для продления мер, регулирующих проведение тестов на коронавирус, предписаний по въезду в страну и определяет ход кампании по вакцинации населения от COVID-19.
В целом режим эпидемии национального масштаба делает возможным введение в Германии таких ограничений, как закрытие непродовольственных магазинов и сокращение социальных контактов. Между тем закон, принятый бундестагом 4 марта и бундесратом 26 марта, предусматривает нововведение, согласно которому ограничения теперь могут быть привязаны не к показателю заболеваемости за последние семь дней из расчета на 100 000 населения, а к другим индикаторам.
В то же время связанные с пандемией и ограниченные по времени предписания по компенсации за потерю заработка у работающих родителей в будущем будут определяться только наличием или отсутствием режима эпидемиологической ситуации в стране, говорится в законе. Это значит, что данные меры поддержки больше не будут прекращать действие после истечения определенного срока.
Кроме прочего, закон регулирует порядок вакцинации различных групп населения во время пандемии, а также дает руководство к действиям при ограниченной доступности вакцин и лекарств. Также закон продлевает до конца июня действие особых мер поддержки людей, нуждающихся в уходе, а также осуществляющих этот уход родственников и персонала. Больницы и клиники получат из бюджета, согласно документу, 450 млн евро на выплату премий персоналу по уходу за больными и немощными.
В сопровождающей документ резолюции бундесрат указывает, что в будущем в закон о защите населения от инфекционных болезней будут внесены поправки, согласно которым расходы на соответствующие меры поддержки населения будут в равной степени нести федеральный бюджет и бюджеты земель.
Режим эпидемии национального масштаба будет автоматически считаться отмененным, если бундестаг в течение трех месяцев после его введения или продления не проголосует за его дальнейшее продление.
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