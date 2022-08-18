Зеленський закликав генсека ООН сприяти поверненню українських військовополонених

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 18 серпня (час київський).

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Європейська Комісія надасть 21 мільйон доларів США Програмі розвитку ООН (ПРООН) для підтримки розчищення завалів від зруйнованої інфраструктури, будівель і будинків, які часто містять вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляється на сайті представництва ЄС в Україні. Кошти також будуть використані для виявлення та усунення нагальних екологічних загроз, а також для ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- і водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії.

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ЛЬВІВ: Зеленський закликав Гутерріша задіяти усі механізми ООН для повернення українських військовополонених додому.

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ЛЬВІВ: Завершився тристоронній саміт за участю президентів Туреччини і України Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерріша, повідомляє турецька агенція Anadolu. Зустріч у закритому режимі тривала 40 хвилин.

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Під час зустрічі Зеленського з Ердоганом наголошено на зацікавленості в тому, щоб Туреччина й надалі залишалася надійним партнером України, ідеться у повідомленні Офісу президента України. Лідери України та Туреччиниобговорили весь комплекс двосторонніх відносин і погодилися, що подальше розширення співпраці між державами посилить обидві сторони. Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи.

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ЛЬВІВ: Почались переговори президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана за участю генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша.

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Росія перекинула три винищувачі, оснащені гіперзвуковими ракетами "Кинджал", на аеродром "Чкаловськ" у Калінінградській області. Такий крок здійснено у рамках "заходів стратегічного стримування", повідомляє міноборони РФ у Telegram і додає, що літаки МіГ-31 стануть на "цілодобове бойове чергування".

Читайте більше: Росія перекинула в Калінінградську область винищувачі з ракетами "Кинджал"

++17.05++

Зеленський зустрівся з генсеком ООН у Львові

ЛЬВІВ: Зеленськй провів зустріч з генсеком ООН. "Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - ідеться у повідомленні пресслужби українського президента вTelegram.

"Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - зазначається у повідомленні.

++16.45++

Зупинка Запорізької АЕС російськими військовими "наблизить сценарій радіоактивної катастрофи", заявили в українській державній енергетичній компанії "Енергоатом". "Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції, - йдеться в повідомленні компанії. - Обстрілюючи і саму станцію, і лінії, якими вона з’єднується з енергосистемою України, росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від неї. А після цього - намагатимуться підключити станцію до Криму".

Раніше у російському міноборони допустили можливість виведення в "холодний резерв" п'ятого та шостого енергоблоків станції та фактичної зупинки АЕС. Це може статися "при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілом атомної станції", - заявили у російському відомстві.

++16.30++

ЛЬВІВ: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським.

++16.05++

Станом на зараз відомо про 12 загиблих унаслідок ракетного удару по триповерховому житловому будинку в Салтівському районі Харкова, завданого російськими військами напередодні ввечері, рятувальники продовжують розбирати завали будівлі. "Під час рятувальної операції рятувальникам вдалося врятувати чотирьох людей. Усі вони отримали травми різної тяжкості. Загалом травм зазнали 20 осіб. На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих. Усі вони є цивільними", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

++15.45++

Росія відкидає пропозицію ООН про створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Непрйнятною її назвав речник МЗС РФ Іван Нечаєв, повідомляє Reuters. Він додав, що найближчим часом відбудеться поїздка експертів МАГАТЕ на станцію.

++15.20++

Генсек ООН Гутерріш відвідав факультет міжнародних відносин Львівського національного університету. "Цей заклад зробив дуже важливий внесок, зокрема до Статуту Організації Об'єднаних Націй. Один із Один із представників (ЛНУ - Ред.) брав участь у розробці Статуту, і тут обговорювали його цінності. Також у дослідженнях про Голокост та в матеріалах, що стосуються кількох дуже важливих аспектів аналізу порушень прав людини та геноциду", - сказав Гутерреш пресі. Нагадаємо, Гутерріш прибув до Львова, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

++15.00++

США можуть вивести свої компанії з Туреччини через РФ - ЗМІ

Білий дім може рекомендувати американським компаніям скоротити бізнес із Туреччиною, якщо Анкара та Москва укладуть "формальне економічне партнерство", повідомило з посиланням на джерело в адміністрації США видання Politico.

Президенти Туреччини Реджеп Ердоган і РФ Володимир Путін

"Ми думаємо, що Туреччина має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу, але тісні відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, в разі подальшого зближення Туреччини та Росії Анкарі можуть заборонити проводити розрахунки у доларах.

Читайте детальніше: США можуть вивести свої компанії з Туреччини через зближення з РФ - ЗМІ

++14.34++

Після полудня в Миколаєві прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, озвученою мером міста Олександром Сєнкевичем, двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Одна людина померла дорогою до медзакладу.

++14.17++

Путін натякнув Ердогану на можливість переговорів із Зеленським - CNN

Телеканал CNN Türk із посиланням на російські джерела повідомляє, що президент РФ Володимир Путін нібито "натякнув" на можливість переговорів із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом у Сочі 5 серпня.

Київ чотири рази пропонував Путіну двосторонній саміт, але Кремль щоразу відповідав відмовою. "Спостерігається, що Росія стала пом'якшувати свою жорстку позицію", - йдеться в матеріалі.

Телеканал зазначає, що, ймовірно, може йтися не про угоду про припинення війни, а про домовленість щодо припинення вогню. Перспектива проведення таких переговорів залежить від того, що скаже президент Зеленський на зустрічі з Ердоганом і генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, яка відбудеться сьогодні у Львові, підсумовує CNN.

++13.54++

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що провів у Запоріжжі робочу народу з міністром енергетики Германом Галущенком, представниками національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" та Державної інспекції ядерного регулювання України.

За його словами, при "Енергоатомі" створили штаб із представників рятувальників, поліцейських і місцевої влади, які будуть реагувати відповідно до загроз. "Проаналізували потенційні ризики. Опрацювали алгоритми дій. Пріоритет - захист населення. Вимагаємо належного реагування ООН, МАГАТЕ та усього цивілізованого світу на злочинні дії Росії стосовно обстрілів її військами найбільшої АЕС Європи. Росія вкотре поводить себе, як держава-терорист", - написав він у Facebook.

++13.31++

Військова підтримка України з боку Європи зменшується - ЗМІ

Протягом липня шість найбільших країн Європи не пропонували нового озброєння Україні.

САУ Panzerhaubitzen 2000, які Німеччина надала Україні

Як пише Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами глави групи відстеження підтримки України Крістофа Требеша, військова допомога Україні поступово знижується з кінця квітня. "Незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися", - цитує його видання.

Читайте докладніше: Військова підтримка України з боку Європи зменшується - Politico

++12.50++

Начальник військ РФ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кирилов заявив, що Росія може розглянути питання виведення в "холодний резерв" п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької атомної електростанції, "якщо продовжиться негативний розвиток ситуації, пов'язаної з обстрілами станції" нібито Україною.

Перед цим у міністерстві оборони РФ заявили, що Україна нібито планує "провокацію" на Запорізькій АЕС під час візиту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша 19 серпня.

++12.34++

Росія не навчилася з часів війни в Чечні використовувати динамічну броню на своїх танках, ідеться в щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії, опублікованому в Twitter. "Сильне зношення російських основних бойових танків в Україні, ймовірно, частково пов’язане з тим, що Росія не змогла встановити та належним чином застосувати адекватну динамічну броню", - сказано в ньому.

Експерти зазначають, що при правильному використанні броні ефективність ворожих снарядів знижується, однак на відео очевидців в Україні задокументовані випадки "зриву башти" танку, зауважує розвідка. "Це свідчить про те, що російські війська не виправили культуру поганого використання броні, яка бере свій початок з Першої чеченської війни в 1994 році. Цілком імовірно, що багатьом російським танковим екіпажам не вистачає навченості для підтримки ERA", - йдеться у повідомленні.

++12.10++

Естонія посилює обмеження в'їзду для росіян

Сьогодні набуло чинності рішення Естонії припинити видачу віз громадянам РФ і заборонити їм в'їзд із туристичними та діловими візами.

За даними естонських прикордонників, щодня кордон з Естонією перетинають близько 2500 громадян Росії - майже половина з них за туристичними візами.

Втім росіяни з візою, виданою однією з інших країн Шенгенської угоди, або які вже перебувають у шенгенській зоні, все одно зможуть в'їхати до Естонії. Також певні категорії громадян РФ досі зможуть отримати естонську візу.

Читайте докладніше: Естонія посилює обмеження в'їзду для росіян

++11.49++

Естонія після демонтажу радянського пам'ятника в Нарві зазнала наймасштабніших кібератак на державні установи та підприємства приватного сектору. Про це повідомив заступник віцеканцлера з цифрового розвитку міністерства економіки та комунікацій Луука Крістіян Ільвес. Утім, за його словами, напад був неефективним.

++11.22++

"Укрпошта" випустить до 31-ї річниці незалежності України 24 серпня блок-марку "Вільні, Незламні, Непереможні" та конверт. Як повідомляє генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, це перший такий випуск під час війни. Марки випустять тиражем у мільйон примірників.

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++10.55++

В Україні зруйновані чи пошкоджені 15 відсотків закладів освіти

З початку повномасштабної війни в Україні повністю зруйнований 261 заклад освіти, понад дві тисячі - пошкоджені.

Як зауважив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет під час педагогічної конференції, йдеться про 15 відсотків від усіх освітніх закладів.

За його словами, 1300 закладів знаходяться під окупацією.

Читайте також: РФ завдала удару по Чорноморському національному університету

++10.34++

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським винахідником і підприємцем Палмером Лакі - засновником компанії Anduril Industries, яка займається розробкою технологічних рішень в оборонній сфері.

Як повідомляє пресслужба президента, співрозмовники обговорили можливості застосування нових оборонних технологій для протидії російській агресії. "Керівник Офісу глави держави наголосив, що Україна потребує технологій, які прискорили б вигнання військ загарбника. Наприкінці зустрічі Андрій Єрмак подякував Палмеру Лакі за підтримку нашої держави та запросив його до співпраці з українськими компаніями", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Мільярдер Бренсон відвідав Гостомель

++10.03++

Харків: РФ знов ударила по гуртожитку, є жертви

Вранці в четвер, 18 серпня, російські війська знову влучили в приміщення гуртожитку в Харкові.

За останніми даними, відомо про двох загиблих, ще 18 людей отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

Читайте докладніше: У Харкові РФ знову вдарила по гуртожитку, є жертви

++09.30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час телефонної розмови з ним генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прийняв запрошення Києва та висловив готовність очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію. Про це міністр написав у Twitter.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на міністерство оборони РФ пишуть, що Україна нібито планує "провокацію" на Запорізькій АЕС під час візиту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша.

Читайте також: Російські війська не підуть з ЗАЕС, але хочуть режиму тиші

++09.11++

Канада допоможе Україні фінансово з закупівлею газу

Україна отримає 450 мільйонів канадських доларів допомоги (348 мільйонів доларів США або майже 13 мільярдів гривень за сьогоднішнім курсом) на закупівлю газу до опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

++08.46++

Fitch підвищив кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг платоспроможності України за зобов'язаннями в іноземній валюті.

Нацбанк

Рейтинг підвищений на одну сходинку - з RD (обмежений дефолт) до CC (імовірний дефолт) завдяки згоді власників євробондів України на реструктуризацію зовнішнього боргу.

При цьому аналітики агентства вважають, що війна в Україні продовжиться до 2023 року, внаслідок чого держборг перевищить 100 відсотків ВВП. Тому Україні може знадобитися ширша реструктуризація, але зараз визначити строки її проведення неможливо, йдеться у звіті.

Читайте детальніше: Fitch підвищило кредитний рейтинг України

++08.12++

Росія намагається виставити удари по її військових об'єктах в анексованому Криму як теракти, щоби відвернути увагу від порушень міжнародного права зі свого боку і від закликів визнати РФ державою-спонсоркою тероризму, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що російські посадовці все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які нібито проводять мусульманські екстремістські організації. При цьому ISW пише, що напади на російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є актами тероризму, а доказів того, що ці напади вчинили ісламістські екстремісти немає.

17 серпня окупаційна "влада" Криму заявила, що Федеральна служба безпеки РФ нейтралізувала осередки організації "Хізб ут-Тахрір" у Джанкої та Ялті, бездоказово звинувативши Київ у координації операцій цієї організації.

Читайте також: Резніков: Заборони від партнерів на удари України по Криму немає

++07.46++

РФ наступала на кількох напрямках на сході України, втім безуспішно, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, російські сили намагалися просунутися в районі населених пунктів Миколаївка - Виїмка на Краматорському напрямку, але успіху не мали і відійшли.

На Бахмутському напрямку росіяни вели наступ у напрямках Володимирівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Клинове - Бахмут, Семигір'я - Зайцеве, Семигір'я - Кодема та Гольмівський - Зайцеве. "На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку РФ вела наступ в районі населених пунктів Лозове - Первомайське, але безуспішно, тож відійшла.

Також російські солдати намагалися вести штурмові дії у Запорізькій області на напрямку Єгорівка - Шевченкове, але теж не мали успіху та відійшли.

При цьому РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Дніпропетровщини, а також Херсонщини та Миколаївщини.

++07.27++

Харків: Кількість жертв удару РФ по гуртожитку зросла

Станом на ранок четверга відомо про сімох загиблих і 17 постраждалих внаслідок удару РФ ввечері 17 серпня по гуртожитку на харківській Салтівці. Про це повідомляє Державна служба служба України з надзвичайних ситуацій. Пошук людей під завалами продовжується.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, о пів на десяту вечора російські війська влучили "Іскандером" у триповерховий житловий будинок. Серед поранених є 11-річна дитина, один чоловік перебуває у тяжкому стані.