У Харкові РФ знову вдарила по гуртожитку, є жертви

Вранці в четвер, 18 серпня, російські війська влучили в приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Напередодні ввечері під ударом РФ опинився гуртожиток на Салтівці. Внаслідок двох обстрілів є загиблі та десятки постраждалих.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, о пів на п'яту ранку російські солдати завдали ракетного удару по місту, а згодом - ще чотирьох. Під обстріли потрапили Холодногірський та Слобідський райони. В Холодногірському районі спалахнула сильна пожежа, почалося руйнування однієї з адміністративних будівель.

У Слобідському районі, за даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, влучили в приміщення гуртожитку. Відомо про двох загиблих, ще 18 людей отримали поранення, в тому числі двоє дітей.

Удар по гуртожитку на Салтівці

О пів на десяту вечора 17 серпня російські війська влучили "Іскандером" у триповерховий житловий будинок, повідомив Синєгубов.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в результаті руйнування гуртожитку загинули семеро та постраждали 20 осіб. "До місця події було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 чоловік особового складу ДСНС. Площа пожежі складала близько 600 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

За словами радниці голови Харківської обласної ради Наталії Попової, серед постраждалих є люди з порушенням слуху, які не могли навіть почути тривогу та озватися рятувальникам. "Попередньо вони були серед тих, кому надали допомогу на місці", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, 16 серпня експерти правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), побувавши у Харкові та місті Дергачі Харківської області, зафіксували щонайменше вісім невибіркових ударів з боку збройних сил РФ , завданих по житлових масивах з використанням, зокрема, касетних снарядів. Внаслідок цих ударів загинули щонайменше 12 цивільних мешканців, були поранені 26 осіб, зруйновані житлові будинки та медичні заклади.

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