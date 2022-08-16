Нічні удари РФ: масований обстріл Харкова, значні руйнування на Донеччині

Внаслідок обстрілів Дніпропетровської області російськими військами з реактивних систем залпового (РСЗВ) вогню "Град" та "Ураган" у ніч на вівторок, 16 серпня, поранено двох мирних жителів, пошкоджено лінію електропередачі, через що до двох тисяч людей залишилися без світла, повідомив в Telegram голова обласної військової адміністрації Дніпропетровщини Валентин Резніченко.

За його словами, від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький. "Криворізький район ворог обстріляв із "Ураганів". Влучив у Мар'янське та Велику Костромку Зеленодольської громади. Поранено двох жінок - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі за ніч. Територією зафіксовано 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - написав Резніченко.

Росіяни обстріляли більше половини районів Харкова

П'ять з дев'яти районів Харкова потрапили під обстріли російських ракет: Шевченківський, Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський. "Такого радіусу удару ракетами містом не було давно", - повідомив в Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов. Пошкоджені інфраструктурні та інші об'єкти, дороги. Про постраждалих інформації наразі немає.

В Харківській області протягом 15 серпня під обстріли потрапили мирні об'єкти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди. "За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали 9 людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла", - повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Миколаївщині через обстріли загинула людина

Вночі 16 серпня під обстріл потрапило селище міського типу Березнегувате Баштанського району Миколаївської області "Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки", - повідомив в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також в цьому районі вночі під обстріл потрапило село Червона Долина.

Протягом 15 серпня через обстріли в кількох населених пунктах Миколаївської області було зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено електромережу.

На Донеччині значні руйнування критичної інфраструктури

На Донеччині вночі росіяни обстріляли промислову зону Костянтинівки, у Слов'янську зруйновано кілька приватних житлових будинків, постраждав гуртожиток Донбаського державного педагогічного університету. У Бахмуті через обстріли постраждало більше 20 будинків, повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Краматорську Донецької області вночі російські війська обстріляли приватний сектор, було зруйновано домівки, що у зв'язку з аварійним відключенням без електропостачання залишилося селище міського типу Ясногірка, підпорядковане Краматорській міськраді.

Через ракетний обстріл об’єктів критичної інфраструктури в місті Курахове зазнали руйнувань будівлі Мар’їнського РЕМ, будівлі промислових підприємств ТОВ "Електросталь" та ТОВ "Святоіллінський машинобудівний завод". Зруйновані кілька цехів. Постраждалих серед цивільного населення немає, повідомляє "Українська правда".

За добу через обстріли Донецької області одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за ніч відбито чотири атаки армії РФ, на кількох дільницях на адмінмежі Луганської та Донецької областей бої тривають і вранці. За його словами, росіяни ведуть масований наступ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу.