П'ята частина бойових підрозділів РФ в Україні розгромлена - Залужний

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 13 серпня (час київський).

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П'ята частина підрозділів збройних сил Росії, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена, повідомив у телефонній розмові з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - п'ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - написав він у Facebook.

За словами Залужного, активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту, і Україна потребує посилення артилерійського вогню. Також він подякував Міллі та американській нації за вже надану Україні підтримку.

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На Сході України російські війська намагаються прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар'їнки та Пісків, там зараз тривають жорсткі бої, повідомив Генштаб ЗСУ в традиційному вечірньому зведенні.

Зазначається, що на інших напрямках російські окупанти також намагалися наступати, однак отримали відсіч. Зокрема, в районах населених пунктів Питомник, Нової Дмитрівки, Долини, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Штурмовими діями російські війська також намагалися просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, але успіху не мали. "В окремих районах ще тривають бойові дії", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ повідомили також, що російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині.

++19.00++

Естонія вислала двох російських журналістів, заборонивши в'їзд до ЄС на три роки

Російське видання "Известия" повідомило про видворення з Естонії двох співробітників - кореспондентки Ксенії Солдатової та оператора Дмитра Тимофєєва за пропагандистську діяльність. Їм анулювали візи та заборонили в'їзд до ЄС терміном на три роки, вказується на сайті газети.

Як повідомляється, вони перебували у країні у статусі туристів - з шенгенськими візами. Водночас збиралися готувати матеріали про візові обмеження стосовно росіян та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника. Росіян затримали 12 серпня під час їхньої поїздки на поїзді з Нарви до Таллінна.

У прикордонному управління Естонії заявили, що вислані росіяни здійснювали пропагандистську діяльність, передає Delfi. Видання зазначає, що робота під час поїздок із туристичними цілями є порушенням візового режиму.

++18.24++

"Газпром" почав постачати Угорщині додаткові обсяги газу відповідно до угоди, досягнутої під час липневого візиту до Москви міністра закордонних справ Петера Сійярто. Про це повідомив у суботу держсекретар угорського МЗС з двосторонніх відносин Тамаш Менцер.

На тлі війни Росії з Україною уряд Угорщини вирішив додатково закупити приблизно 700 мільйонів кубометрів природного газу. Як уточнив Менцер, "придбання такого великого обсягу неможливе без російських джерел".

++17.15++

У деокупованих населених пунктах Херсонщини "Укрпошта" почала видавати пенсії, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ХОВА). Водночас на непідконтрольних Україні територіях області, за даними ХОВА, окупаційна влада намагається запровадити в "нові автомобільні номери" та відновити освітній процес за російськими стандартами. "Усім студентам, які будуть навчатися в захоплених університетах та коледжах обіцяють стипендії та безкоштовне навчання. Проте варто пам'ятати, що дипломи отримані з таких навчальних закладів ніде, окрім Росіі та ОРДЛО не визнаються", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти викрадають та допитують місцевих мешканців. Так, в Херсоні біля торговельного центру представники спецслужб РФ викрали 26-річного чоловіка, його доля невідома. Крім того, після підриву високовольтного стовпу, що веде до Криму, окупанти в селі Новокам'янка забирали чоловіків на допити, повідомляє адміністрація.

++16.30++

Словаччина передала Україні перші чотири гаубиці Zuzana, повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь. "Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana знаходяться в розпорядженні українських збройних сил, і готові до використання для захисту від російських агресорів. Слава Україні", - написав він у Twitter.

2 червня Надь оголосив про підписання контракту на передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії калібру 155 мм. Словацька армія закупила 25 артустановок у 2018 році. Гаубиці передали військовим у липні 2021 року, аби замінити попереднє покоління.

++15.50++

Чехія, яка головує в Європейському Союзі у другому півріччі 2022 року, підтримує заклики заборонити шенгенські візи громадянам Росії на тлі війни проти Україні, і домагатиметься реалізації цього заходу. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наполягатиме на консенсусі з приводу цього питання на засіданні Ради ЄС наприкінці серпня. Росія "має розуміти, що подібна войовнича політика не залишиться без наслідків", - заявив він у п'ятницю, 12 серпня.

Раніше на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Празі Ліпавський назвав заборону на видачу шенгенських віз "виправданим та ефективним заходом". "У період російської агресії, оголошені межі якої постійно зміщуються, не може бути й мови про звичайний туризм для російських громадян", - сказав він в інтерв'ю чеському онлайн-виданню "Новини".

++15.00++

Словаччина, імовірно, передасть Україні свої винищувачі МіГ-29, заявив міністр оборони країни Ярослав Надь, повідомив словацький телеканал RTVS. За словами міністра, взамін Словаччина очікує отримати грошову компенсацію від Євросоюзу або військову техніку від НАТО. Вартість винищувачів, які планується передати, оцінюється мільйонами євро, додав він. Проте про їхню кількість не повідомляють. Ці бойові літаки готуються зняти з експлуатації наприкінці серпня.

++13.50++

Чиновники на Запоріжжі "продавали" людям можливість перетнути лінію зіткнення. Як повідомляють у ДБР, для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. У результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався і становив від 4 до 5 тижнів, або взагалі - особі відмовляли в перетині лінії зіткнення, оскільки в документах були вказані неточні дані. Для "прискорення" процедури людям пропонували заплатити до 800 доларів США, гроші отримували спеціально залучені посередники. Щоденний незаконний прибуток становив два мільйона гривень. Співробітники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій ОВА, міській раді, правоохоронних органах області, зокрема в осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми. Слідчі ДБР затримали одного з посередників "на гарячому" в момент передачі коштів на суму 1400 доларів за "позитивний" розгляд заяви особи.

++12.46++

Росіяни обстрілюють ЗАЕС з села Водяне, один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Про це повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України. "Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини", - ідеться у повідомленні ГУР у Telegram.

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++12.40++

РФ зруйнувала і пошкодила в Україні 139 об'єктів культурної спадщини

Наслідки обстрілів у Харкові

В Україні внаслідок обстрілів РФ зазнали руйнацій і пошкоджень вже 139 об'єктів культурної спадщини, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Ідеться про 23 пам’ятки національного значення, 109 пам'яток місцевого значення, 108 об'єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об'єктів культурної спадщини. Були знищені або постраждали 361 мистецький об'єкт та заклад культури.

++12.15++

Литва підтримує рішення влади Естонії про заборону на в'їзд до країни для громадян РФ, проте вважає, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони ухвалені на рівні ЄС. Інститути Литви, відповідальні за такі сфери, як державна безпека, видача віз та прикордонний контроль, зараз проводять оцінку рішень, ухвалених Естонією та Латвією, йдеться у заяві МЗС Литви, яку публікує сайт новин BNS. "Перша оцінка відповідних інститутів свідчить про те, що рішення Естонії та Латвії по суті дуже схожі на обмеження, які зараз діють у Литві", - зазначило литовське МЗС.

++11.50++

З "Чорноморська" вийшли ще два судна з продовольством

З українського порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна, завантажені продовольством. Про це повідомляється у Twitter міністерства оборони Туреччини, яка є посередником "зернового коридору" між Україною та РФ. Суховантаж Fulmar S під прапором Барбадосу перевозить 12 тисяч тонн кукурудзи в Іскендерун, судно Thoe під прапором Маршаллових островів з 3 тисяч тонн насіння соняшника взяло курс на Текірдаг. Сьогодні в Україну вирушить ще одне судно для завантаження зерна. Загалом українські порти з часу підписання "зернової угоди" залишили 16 суден.

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++11.30++

Українське угруповання Об'єднаних силповідомляє, що за минулу добу війська протиповітряної оборони на сході України знищили російські чотири БПЛА типу "Орлан-10" та штурмовик Су-25.

Підтвердження цих даних з незалежних джерел наразі немає.

++11.05++

У МЗС Росії "точкою неповернення" у відносинах зі США назвали оголошення РФ країною-спонсоркою тероризму. "Якщо це буде реалізовано, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішою шкодою для двосторонніх дипвідносин аж до пониження їх рівня і навіть розриву. Американська сторона попереджена", - цитує російська агенція "Тасс" главу департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександра Дерчієва.

+10.30++

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки від 12 серпня аеродрому "Зябровка" на півдні Білорусі, де, як повідомлялося, на початку цього тижня сталися кілька вибухів.

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++09.55++

У Росії обмежились можливості для повноцінного постачання до її військових частин на окупованих територіях на правому березі Дніпра. Пошкоджені обидва найважливіші мости через Дніпро на Херсонщині, що виключає, зокрема, перекидання воєнної техніки. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії опублікованому у Twitter.

++09.45++

На Харківщині протягом 12 серпня через обстріли поранені троє цивільних, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА. За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані.

++09.10++

США стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великобританії, Швеції та Хорватії, висунуті незаконною "владою" в окупованих регіонах на сході України, написав у Twitterдержавний секретар США Ентоні Блінкен. "Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом, які надаються військовополоненим", - наголосив він.

++08.55++

Кількість жертв після обстрілу Краматорська ввечері 12 серпня збільшилась до трьох. "Поранена жінка померла у лікарні", - повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, якого цитує Краматорська міська рада.

++08.20++

Росіяни вночі завдали ударів по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, під обстріл потрапили центр, Немишлянський та Слобідський райони. Внаслідок обстрілів постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів. Терехов наголосив, що російські війська б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, оскільки "там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти".

++08.10++

Житлові райони Нікополя вночі були обстріляні з "Градів" та "Ураганів". "У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

++08.00++

РФ зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це ідеться у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України у Facebook.

++07.45++

Україна зараз об'єктивно не має "жодних мотивів", щоб вести переговори з Росією, заявив в інтерв'ю виданню "Бабель" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, мирні переговори сьогодні не вирішують жодного питання для України. Так, фіксація нової лінії розмежування з Росією означатиме для Києва фіксацію нових "кримінальних анклавів", які за допомогою пропаганди РФ використовує, щоб згодом розпочати нову війну - "з іншими мотивами та іншими виконавцями", вважає Подоляк. "Переговори з РФ на сьогодні означатимуть лише одне: що Росія виграла", - переконаний радник глави Офісу президента України. Він додав, що нині переговори з РФ відбуваються лише з гуманітарних питань.

++07.40++

ISW: Кремль намагається перезапустити ВПК для тривалої війни

Кремль намагається перезапустити або розширити діяльність військово-промислового комплексу задля підтримки тривалих бойових дій в Україні, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав завод "Уралвагонзавод", який є найбільшим у Росії виробником танків. Зокрема, там випускаються танки Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що "Уралвагонзавод" має фінансові проблеми через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом. Як пише ISW, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність ВПК.

++07.25++

У Пентагоні високо оцінили ефективність ЗСУ

Українські військові на Донеччині

У міністерстві оборони США високо оцінили ефективність української армії. Про це йдеться на сайті Пентагону. За словами високопосадовця, на моральний дух солдатів армії РФ впливають прогрес та успіхи української армії на полі бою. "За шкалою від 0 до 10 ефективність збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох речах. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим", - зазначив він.

Тим часом Росія продовжує вести безладний вогонь територією України, що призводить до масових жертв серед мирного населення, наголошується в повідомленні. "Це багато в чому пов'язано з невибірковим бомбардуваннями, які здійснюють російські сили", - зазначив представник Пентагону.

++07.15++

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України до "вибіркового дефолту" - на один щабель вище за повний дефолт. S&P обґрунтувало цей крок відстроченням платежів за держборгом, яке Україна отримала 10 серпня. S&P вважає це "рівносильним дефолту". З моменту початку російської агресивної війни 24 лютого обсяги виробництва в Україні різко впали. Київ отримав від власників міжнародних облігацій України згоду на відстрочення платежів на два роки. Зовнішній борг країни оцінюється у 20 млрд. доларів США.

++07.00++

ЗСУ розбили останній міст у Херсонській області

Збройні сили України (ЗСУ) розбили четвертий, останній міст у Херсонській області, який армія РФ використала для перекидання техніки на правобережну частину Дніпра. Про це повідомив у соцмережі Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань. "Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував правий і лівий береги. Тобто росіяни більше не мають жодної можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив Хлань. За його словами, російські військові намагатимуться ремонтувати мости та шукатимуть альтернативу у переправах, але це займе багато часу.