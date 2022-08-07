Amnesty International перепросила за звіт про ЗСУ, але захищає свої висновки

Правозахисна організація Amnesty International (AI) перепросила за "страждання та гнів", що викликав звіт організації, в якому українські військові звинувачуються у створенні небезпеки для цивільного населення. "Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль", - йдеться в електронному листі, який агенція Reuters отримала від організації у неділю, 7 серпня. На сайті та в соцмережах AI відповідна заява наразі відсутня.

Організація наголошує, що її метою в будь-якому конфлікті, в тому числі і при оприлюдненні останнього звіту, є "забезпечення захисту цивільних осіб". В AI підкреслюють водночас, що задокументовані дії ЗСУ не є виправданням для порушень з боку російських військ.

"Це не означає, що Amnesty International вважає українські війська відповідальними за порушення, скоєні російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни", - йдеться в повідомленні.

Резонансний звіт

У четвер , 4 серпня, AI оприлюднила звіт під промовистою назвою "Українська бойова тактика ставить під загрозу мирне населення", в якому на базі спостережень в 19 містах і селах робився висновок щодо того, що ЗСУ, створивши бази та використовуючи системи озброєння в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, наражають на небезпеку цивільних.

Заяву правозахисників масово розтиражували російські державні ЗМІ, що є безпрецедентним випадком, враховуючи, що діяльність Amnesty International визнана у Росії небажаною, а її сайт російською мовою - заблокований "Роскомнадзором". Розтиражували заяву і російські дипломати у західних країнах. "Злочинний київський режим не має жодного співчуття до власного населення", - написало, зокрема, посольство Росії у США.

У Києві заява AI викликала обурення. Президент Володимир Зеленський заявив, що організація "пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що звіт спотворює реальність та "проводить хибну моральну рівність між агресором і жертвою та сприяє дезінформаційним зусиллям Росії".

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Каламар в свою чергу назвала критиків "тролями", а звинувачення у необ'єктивності організації "воєнною пропагандою". Директорка українського офісу AI Оксана Покальчук оголосила про звільнення наступного дня після публікації звіту, наголосивши, що "розійшлась ціннісно" з керівництвом організації.

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