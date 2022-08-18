США можуть вивести свої компанії з Туреччини через зближення з РФ - ЗМІ

Білий дім може рекомендувати американським компаніям скоротити бізнес із Туреччиною, якщо Анкара та Москва укладуть "формальне економічне партнерство", повідомило 17 серпня видання Politico з посиланням на джерело в адміністрації США.

"Ми думаємо, що Туреччина має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу, але тісні відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, в разі подальшого зближення Туреччини та Росії Анкарі можуть заборонити проводити розрахунки у доларах.

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Співпраця Туреччини та Росії

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Росії Володимир Путін 5 серпня провели переговори в Сочі. За результатами Ердоган повідомив про рішення перейти на торгівлю у національних валютах і довести щорічний товарообіг між країнами до 100 мільярдів доларів. Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилась частково платити за газ із РФ у рублях.

Раніше США запроваджували санкції щодо Туреччини за співпрацю з Росією в сфері озброєнь. Анкара закупила зенітні ракетні системи С-400 російського виробництва. Через це США виключили Туреччину з програми виробництва винищувача F-35.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган приїхав до Львова, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.