США можуть вивести свої компанії з Туреччини через зближення з РФ - ЗМІ

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Вашингтон може рекомендувати американським компаніям піти з Туреччини, якщо вона розвиватиме відносини з РФ. Приводом може стати укладання "формального економічного партнерства", повідомляє Politico.
Білий дім може рекомендувати американським компаніям скоротити бізнес із Туреччиною, якщо Анкара та Москва укладуть "формальне економічне партнерство", повідомило 17 серпня видання Politico з посиланням на джерело в адміністрації США.
"Ми думаємо, що Туреччина має бути глобальним центром тяжіння для бізнесу та капіталу, але тісні відносини з Росією створять реальні ризики для інтеграції Туреччини з рештою світу", - сказав співрозмовник видання.
За його словами, в разі подальшого зближення Туреччини та Росії Анкарі можуть заборонити проводити розрахунки у доларах.
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Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та Росії Володимир Путін 5 серпня провели переговори в Сочі. За результатами Ердоган повідомив про рішення перейти на торгівлю у національних валютах і довести щорічний товарообіг між країнами до 100 мільярдів доларів. Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що Туреччина погодилась частково платити за газ із РФ у рублях.
Раніше США запроваджували санкції щодо Туреччини за співпрацю з Росією в сфері озброєнь. Анкара закупила зенітні ракетні системи С-400 російського виробництва. Через це США виключили Туреччину з програми виробництва винищувача F-35.
Нагадаємо, сьогодні Ердоган приїхав до Львова, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.