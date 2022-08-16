Генсек ООН Гутерріш та президент Туреччини Ердоган їдуть в Україну

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у четвер, 18 серпня, приїде з візитом до України, повідомляє у вівторок, 16 серпня, агенція Reuters з посиланням на речника ООН.

У Львові він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. З українським лідером генсек ООН планує обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, яка з березня перебуває під контролем росіян та останнім часом піддається обстрілам, а також політичні шляхи завершення війни в Україні.

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У п'ятницю Гутерріш відвідає Одесу, з портів якої почали відправлятися перші судна з українським зерном після розблокування експорту.

Розблокування українського експорту зерна

22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія за підтримки ООН підписали документи щодо сприяння безпечному судноплавству для експорту продовольчих товарів з українських портів.

Угода діятиме 120 днів із можливістю подовження. Нині експорт відбувається з трьох портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". Українські порти Чорного та Азовського морів були заблоковані через атаки російських військових кораблів та мінування водних шляхів.