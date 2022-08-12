Війська РФ обстріляли житловий район Харкова: є жертви

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 17 серпня (час київський).

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Російські війська обстріляли Салтівський район Харкова, повідомив у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов. "Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін", - написав мер. Він додав, що внаслідок удару виникла пожежа у житловій будівлі. З

За попередньою інформацією, двоє осіб загинули, десять постраждалих, уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Канада надасть Україні 450 мільйонів доларів на газ до опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

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У Криму після вибухів переміщують авіацію на запасні аеродроми - ГУР

Після вибухів у Криму терміново переміщують свої літаки та гелікоптери вглиб півострова та на аеродроми РФ, повідомляє українська розвідка. За даними ГУР, таку активність фіксують, зокрема, після вибухів на аеродромів "Саки" (9 серпня) та "Гвардійське" (16 серпня). "Відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів", - йдеться у повідомленні.

++19.23++

Збройні сили України знищили базу російських військових у окупованій Новій Каховці, повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ. На опублікованому відео руйнувань з місця події автор каже: "Ось що залишилося від нашої хати, а он там - все, що залишилося від зв'язківців".

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Після серії вибухів на військових об'єктах у Криму призначили нового голову Чорноморського флоту ВМФ РФ. Ним став віце-адмірал Віктор Соколов, повідомляє російська державна "РИА Новости" із посиланням на інсайдерів. Про відставку адмірала Ігоря Осипова з посади командувача Чорноморського флоту офіційно не повідомлялося.

++18.32++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає росіян негайно надати доступ делегації МАГАТЕ до Запорізької АЕС, що перебуває під контролем сил РФ, для оцінки безпекової ситуації на станції.

"Потрібно негайно надати можливість Міжнародному агентству з атомної енергії для інспекції (ЗАЕС - Ред.) та забезпечити відведення всіх російських сил", - цитує генсека НАТО агенція AFP.

Захоплення ЗАЕС російськими військовими "становить серйозну загрозу безпеці цього об'єкта та підвищує ризик ядерної аварії", наголосив він.

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У ФРН прогнозують посилення російської пропаганди

++18.00++

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини передбачає, що протягом найближчих місяців у країні може посилитися російська пропаганда та розвідувальна активність. Зокрема, очікується, що Росія застосовуватиме як гібридний інструмент питання енергозабезпечення Європи, йдеться у заяві спецслужби.

"Ймовірним є подальше зростання російської пропаганди в екстремістському середовищі та стимулювання конспірологічних наративів з метою розколу нашого суспільства", - зазначило відомство.

За оцінкою спецслужби, проблеми війни в Україні та її наслідків для економіки ФРН та німецького імпорту мають високий потенціал для маніпулювання ними з боку екстремістів.

++17.20++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Львова, де на завтра у нього запланована зустріч з президентами України та Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Більше 40 відсотків українців мають близьких та рідних, які воювали у війні з Росією починаючи з 2014 року. Про це свідчать результати нового опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг". 54 відсотка опитаних заявили, що мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. А 44 відсотка опитаних сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на сході України у 2014-2021 роках. Опитування проходило 6-7 серпня.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило на Одещині схему ухилення від військової служби, за якою чоловікам призовного віку видавали фейкові довідки про непридатність до служби за станом здоров'я. Про це ДБР повідомляє у Telegram. Такий документ надавав можливість чоловікам виїжджати за кордон. Вартість довідки становила сім тисяч доларів, яку замовник мав сплатити наперед криптовалютою.

У рамках розслідування затримали двох осіб - посередника та лікаря. За даними ДБР, фейкові довідки отримали мінімум 50 чоловіків. Їхні особи встановлюються.

++15.15++

Мінкульт виступає за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

В Україні і досі близько 400 вулиць названі на честь російського поета Олександра Пушкіна, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також прокоментував свою позицію щодо пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі. На його думку, залишати пам'ятник не варто, утім першочергово це має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до міністерства, наголосив він.

"Треба діяти відповідно до закону і не забувати, що ми толерантна європейська держава, а тому відмова від радянської спадщини має відбуватися прозоро з обговоренням експертів та з урахуванням нюансів регіонів", - цитує інтерв'ю Ткаченка українському ЗМІ сайт Мінкульту.

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++14.25++

В разі повного припинення поставок з Росії Німеччині вистачить газу лише на два з половиною місяця опалення та промислового споживання, навіть якщо вона заповнить до листопада газосховища на 95 відсотків. Про це агентству Bloomberg заявив глава Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

При цьому досягнення цільового показника в 95 відсотків до листопада, за його словами, видається "важкодосяжним". Наразі сховища заповнені на 77 відсотків. "Я не можу обіцяти вам, що всі сховища в Німеччині будуть заповнені на 95 відсотків у листопаді, навіть за хороших умов попиту та пропозиції. У кращому випадку три чверті з них досягнуть мети", - сказав він.

++13.58++

Стартував нацвідбір на Євробачення

Суспільне мовлення розпочало в середу прийом заявок на участь в національному відборі на "Євробачення-2023". Їх прийматимуть до 15 жовтня.

Конкурсанти можуть брати участь з піснею будь-якою мовою, крім російської. Хто саме представить Україну, стане відомо в грудні.

Крім того, цього року склад і журі нацвідбору, а також журі від України на самому конкурсі визначать глядачі онлайн-голосуванням.

++13.29++

В Офісі президента вважають Кримський міст законною військовою ціллю

Україна розглядає Кримський міст, який сполучає окупований півострів із материковою частиною Росії, як законну військову ціль.

Кримський міст через Керченську протоку

Про це радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака заявив в інтерв’ю The Guardian. "Це незаконна конструкція і головні ворота для постачання російської армії в Крим. Такі об'єкти мають бути знищені", - сказав Михайло Подоляк.

Він не виключив, що у "найближчі два-три місяці" в Криму можуть статися нові вибухи, подібні до тих, що були на військових аеродромах у Новофедорівці та Гвардійському чи складах боєприпасів у Джанкойському районі.

Читайте детальніше: В Офісі президента вважають Кримський міст законною військовою ціллю

++12.57++

Працівник Запорізької атомної електростанції на умовах анонімності розповів агентству Reuters про умови роботи на захопленій російськими військами АЕС. За його словами, на території станції розташовуються озброєні російські військові та техніка, на вхід направлені бронетранспортери.

Сім'ї багатьох співробітників покинули Енергодар, але самі вони продовжують працювати, щоби забезпечити безпеку на станції. Військові РФ регулярно забороняють працівникам піти додому після закінчення зміни, знаходячи приводи, щоби не випускати їх.

Одним із головних побоювань працівників АЕС є те, що обстріли можуть зруйнувати лінії електропередач, які ведуть до станції. Електрика необхідна для охолодження реактора та басейну з відпрацьованим паливом. Працівник зазначив, що існує резервна електростанція, але йому не відомо, скільки дизельного палива на ній залишилося.

Читайте також: Чи стане Запорізька АЕС новим Чорнобилем?

++12.35++

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нову оборонну допомогу від США найближчим часом після телефонної розмови з американським колегою Ллойдом Остіном. Про це він написав у Twitter.

Резніков також запевнив, що Росія не знищила в Україні жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS. До того ж, він зауважив, що Україна не має заборони від США чи інших партнерів на ураження військових об'єктів РФ в анексованому Криму, на відміну від об'єктів на території самої Росії. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

Чим вдарили по Криму і хто за цим стоїть (12.08.2022)

Говорячи про мобілізацію в Україні, міністр зазначив, що потреби в збільшенні загальної кількості військових зараз немає, а призову підлягають спеціалісти в конкретних сферах, наприклад, оператори безпілотників, артилеристи чи зв'язківці.

Читайте докладніше: Резніков: Заборони від партнерів на удари України по Криму немає

++12.24++

Мер окупованого РФ Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що в центрі міста пролунав сильний вибух. "Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів", - написав він у Telegram.

++12.00++

РФ відмовляється забирати турбіну для "Північного потоку"

Турбіна для російського газопроводу "Північний потік" готова до використання та, як і раніше, знаходиться опечатаною в Німеччині. Жодних зрушень у врегулюванні розбіжностей з Росією не видно, повідомив представник компанії-виробника турбіни Siemens Energy.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц біля турбіни

За його словами, Росія продовжує "чіплятися" до документів та висувати безглузді вимоги.

Зокрема, турбіну планують доправити в РФ вантажівкою, тому посилання Росії на низький рівень води, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник.

Читайте детальніше: Росія відмовляється забирати турбіну для "Північного потоку" з Німеччини

++11.38++

РФ ударила по базі відпочинку в Затоці: поранені четверо цивільних

Одещину війська РФ атакували вночі літаками стратегічної авіації Ту-22 М3 із пуском ракет Х-22, повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Внаслідок влучання двох ракет сталося руйнування і спалахнули пожежі на одній з прибережних баз відпочинку та в кількох приватних будівлях неподалік. Четверо цивільних отримали поранення, але вони не у важкому стані.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що російська армія вдарила по селищу Затока в Білгород-Дністровському районі. За його даними, зруйновані сім будівель бази відпочинку та пошкоджені 15 будинків дачного типу. Удару завдали з акваторії Чорного моря.

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Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що через брак охочих воювати, Росія намагається залучити до своєї армії громадян країн Центральної Азії.

Зокрема, співробітники московських військових комісаріатів і відділів поліції нібито отримали вказівку проводити агітаційні заходи з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. "Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

Одночасно у Чечні триває формування та підготовка чотирьох батальйонів для відправлення на війну в Україні, заявляють в ГУР. "Значну частину "добровольців" у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого з сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні", - сказано в повідомленні.

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Зеленський: Заборона в'їзду росіян до ЄС - "хороші санкції"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заборона на в'їзд усіх громадян Російської Федерації до країн Європейського Союзу є "хорошими та мирними санкціями", які зможуть прискорити закінчення війни.

Як пояснив він в інтерв'ю The Washington Post, такі санкції не забирають майно чи життя, в той час як РФ забирає чужі території. "Ви кажете всьому світу, що він житиме за вашими правилами. Добре, тоді їдьте туди і живіть там. Просто тільки тоді вони зрозуміють", - сказав Зеленський. На його думку, тільки так можна вплинути на президента РФ Володимира Путіна. "Коли населення РФ буде тиснути на його рішення, тоді будуть результати. І війна закінчиться. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат", - наголосив президент України.

Читайте докладніше: Зеленський: Заборона в'їзду росіян до ЄС - "хороші та мирні санкції"

++10.16++

Військова розвідка Великобританії вважає, що командування РФ буде більше стурбованим погіршенням безпеки в анексованому Криму після вибухів 16 серпня біля Джанкоя та Гвардійського, які "є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів" на півострові.

В Джанкої, який є "ключовим автомобільним і залізничним вузлом для забезпечення російських операцій на півдні України", вибухнув склад боєприпасів і, ймовірно, були пошкоджені сусідня залізниця та електропідстанція, а в районі авіабази в Гвардійському здіймався дим. Причина цих інцидентів і масштаби збитків ще не зрозумілі, йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

++10.03++

США виділять 68 мільйонів доларів на транспортування української пшениці

Уряд США виділить Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй 68 мільйонів доларів на підтримку закупівлі, транспортування та зберігання до 150 тисяч тонн української пшениці для вирішення проблеми гострої продовольчої безпеки. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

++09.52++

РФ завдала ракетного удару по Чорноморському національному університету

Російська армія обстріляла вночі Миколаїв ракетами комплексу протиповітряної оборони С-300, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Влучили в Чорноморський національний університет ім. Петра Могили та одне з підприємств міста, пошкодили приватні будинки. Жертв і постраждалих немає.

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, в університет влучили дві ракети. В момент обстрілу в будівлі був лише охоронець, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки напроти закладу.

Читайте детальніше: РФ завдала удару по Чорноморському національному університету

++09.25++

Ракети, які армія РФ випустила вранці по Харкову, були запущені з російського Бєлгорода, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Всього по місту росіяни запустили п'ять ракет. Одна з них вдарила в межах Слобідського району Харкова. Пошкоджені житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді.

Напередодні в Золочеві російська армія влучила артилерійським обстрілом по території ліцею, пошкодила футбольний майданчик, зруйнувала один житловий будинок і пошкодила ще два. З вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, його стан - середній.

++09.09++

Вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький.

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, Нікопольський район росіяни атакували тричі за ніч вісьмома пострілами зі ствольної артилерії. В місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди не постраждали. По Червоногригорівській громаді армія РФ скерувала 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Снаряди поцілили й у нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви. Загиблих і поранених немає.

По Криворізькому району російські солдати стріляли з РСЗВ "Ураган". Під удар потрапила Широківська громада. Постраждалих і руйнувань немає.

++08.54++

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим. Як повідомили в Пентагоні, співрозмовники обговорили планування наступного засідання контактної групи з оборони України, яку називають "форматом Рамштайн".

++08.21++

Гутерріш і Ердоган приїдуть до Львова 18 серпня

Президент Туреччини Реджеп Ердоган збирається разом із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським на зустрічі у Львові 18 серпня можливі кроки для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. Про це повідомили в канцелярії Ердогана. Сторони в тому числі обговорюватимуть активізацію механізму експорту українського зерна.

Читайте також: Генсек ООН Гутерріш та президент Туреччини Ердоган їдуть в Україну

++07.50++

Українські військові відбили наступ російської армії поблизу низки населених пунктів, але на деяких напрямках тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

На Краматорському напрямку російські солдати ходили в наступ біля Спірного, але зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів і Зайцевого, але успіху не мали і відступили. Водночас в районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Слов'янському напрямку росіяни намагалися вести наступальний бій в районі Богородичного, але також не мали успіху та відійшли. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки тривають бої.

На Авдіївському напрямку російські військові ведуть штурмові дії в районі Опитного.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни вели наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, але отримали відсіч і відійшли. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

На Харківському напрямку російські війська ведуть наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Там бої тривають.

На Херсонщині росіяни завдали авіаційних ударів і вели наступальні бої неподалік Білогірки. "Українські воїни добряче прорідили російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні.

РФ продовжує обстрілювати з важкого озброєння та авіації населені пункти Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, Херсонщини та Миколаївщини. З території Білорусі обстріляли з авіації інфраструктурні об'єкти Житомирської області.

++07.18++

РФ атакувала вночі Миколаїв та Одещину

О другій ночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи, які чути в різних районах міста. Згодом він повідомив про влучання у цивільні об'єкти та пошкодження житлових будинків. Деталі мер пообіцяв згодом.

У свою чергу речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук о п'ятій ранку повідомив про ракетну атаку РФ. За його словами, дві ракети спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку і в декількох приватних будівлях неподалік. Троє громадян отримали поранення.