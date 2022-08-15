Російські війська не підуть з ЗАЕС, але хочуть режиму тиші

Російські війська продовжать перебувати на території Запорізької атомної електростанції, але були б не проти оголошення режиму тиші по периметру ЗАЕС, повідомляє у понеділок, 15 серпня російська державна агенція "РИА-Новости" з посиланням на так званого "члена ради адміністрації Запорізької області" Володимира Рогова.

Він також заявив, що удари по станції, які він приписує збройним силам України, можуть призвести до "зупинки реактора" і припинення виробництва електроенергії. Рогов не уточнив про зупинення реактора якого саме з працюючих блоків станції йдеться.

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Раніше постпред РФ при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя заявив, що демілітаризація Запорізької АЕС, яку пропонує генсек ООН Антоніу Гутерріш та Європейський Союз, "зробить її вразливішою, зокрема для терористів".

При цьому десятки держав, включно з країнами ЄС, Японією, США, Канадою, Туреччиною та Великобританією закликають саме Росію вивести війська із Запорізької АЕС, щоб убезпечити станцію.

На ЗАЕС зберігається ризик розпилення радіоактивних речовин

На ранок 15 серпня Запорізька АЕС продовжувала працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Внаслідок атаки російських військ на Запорізьку АЕС на одному трьох працюючих енергоблоків спрацював аварійний захист і він був відключений.

Також під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків, пожежна частина. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

Внаслідок обстрілів Енергодара 14 серпня загинув працівник Запорізької АЕС, ще двоє людей поранені.