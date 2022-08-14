 Обстріл Енергодара: є загиблий та поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2022

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Новини

Обстріл Енергодара: є загиблий та поранені

Унаслідок обстрілів Енергодара загинув чоловік, ще двої людей поранено. За даними "Енергоатому", він був працівником Запорізької АЕС.

Російський солдат на Запорізькій АЕС

Російський солдат на Запорізькій АЕС

Місто Енергодар Запорізької області, який наразі знаходиться під контролем російської армії, в неділю, 14 серпня, був обстріляний. Унаслідок цього загинув працівник Запорізької АЕС, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович. Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару", - йдеться у повідомленні української компанії у Telegram.

Зазначається, що російські війська з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше шість пострілів по місту.

Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що загиблий перебував у місті, вигулюючи собаку, тварина також не вціліла. Таким чином, за словами мера, окупанти свідомо чинять "вбивчі провокації". Орлов наголосив, що обстріл здійснили з передмістя Енергодара - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), який нині перебуває під окупацією РФ.

13 серпня мер окупованого Енергодара закликав мешканців міста бути обережними через можливі провокації російських військ.

РФ звинувачує ЗСУ

Тим часом окупаційна військово-цивільна адміністрація Енергодара звинувачує в обстрілах Збройні сили України, пишуть російські ЗМІ. Так звана адміністрація підтверджує інформацію про одного загиблого.

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Також там звинуватили українську армію в нібито артилерійському обстрілі по району місцевої теплоелектростанції, "внаслідок чого в безпосередній близькості від неї спалахнула трава".

ЄС та 43 країни закликали РФ негайно вивести війська

Євросоюз та 43 країни світу закликали Росію негайно вивести свої війська із розташованої в Енергодарі Запорізької АЕС, а також з усієї території України, йдеться у спільній заяві, яку оприлюднили на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні. Зазначається, що це дозволить українській владі "відновити суверенні обов'язки в межах міжнародно визнаних кордонів України". "Контроль Росії над Запорізькою АЕС і розміщення там російського військового персоналу та озброєння є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії - Ред.) зобов'язалися поважати", - йдеться у заяві.

Протягом кількох днів у районі навколо Запорізької АЕС фіксувалися обстріли. За даними головного управління розвідки міністерства оборони України, росіяни самі обстрілюють ЗАЕС з села Водяне. Росія відкидає звинувачення, і каже, що обстріли веде українська армія.

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