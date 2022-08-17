Шольц обурений словами Аббаса про "Голокост Ізраїлю щодо палестинців"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Sсholz) різко розкритикував слова президента Палестинської національної автономії Махмуда Аббаса, який порівняв дії Ізраїлю щодо палестинців із Голокостом.

"Я відчуваю глибоке обурення через неприпустимі висловлювання палестинського президента Махмуда Аббаса. Саме для нас, німців, будь-яка релятивізація Голокосту нестерпна і неприйнятна. Я засуджую будь-які спроби заперечення злочинів Голокосту", - написав Шольц у Twitter у середу, 17 серпня.

Напередодні Аббас під час спільної пресконференції з Шольцем у Берліні звинуватив Ізраїль у багаторазовому "Голокості" щодо палестинців. "Ізраїль з 1947 року до сьогодні вчинив 50 масових розправ у 50 палестинських населених пунктах - 50 масових розправ, 50 Голокостів", - сказав палестинський лідер.

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Критика на адресу Шольца

До цього один із журналістів запитав Аббаса, чи не хоче той вибачитися з нагоди 50-ї річниці з дня кровопролитного нападу палестинських терористів на ізраїльську збірну на Олімпіаді в Мюнхені, але Аббас не відреагував на це.

Шольц на пресконференції ніяк не прокоментував слова Аббаса про Голокост, за що зазнав різкої критики з боку опозиції. Лише ввечері канцлер заявив в інтерв'ю газеті Bild: "Саме для нас німців будь-яка релятивізація Голокосту нестерпна та неприйнятна".

Німеччина не готова визнати Палестину

На пресконференції 16 серпня Шольц заявив, що Німеччина поки не готова визнати Палестину . Він відхилив вимогу Аббаса, щоб Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй визнали палестинські території незалежною державою. Своєю чергою Аббас звинуватив Ізраїль у тому, що той уже довгий час саме цьому перешкоджає.

Шольц наголосив, що Німеччина і надалі підтримує принцип "дві держави для двох народів". Цю ідею вперше сформулювали в доповіді Палестинської королівської комісії під керівництвом британського лорда Вільяма Піля. Комісія була скликана британським урядом, оскільки Великобританія з 1922 до 1947 року управляла Палестиною за мандатом Ліги націй. У доповіді, поданій 7 липня 1937 року, пропонували розділити Палестину на єврейську та арабську державу.

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