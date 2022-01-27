 Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2022

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Європа

Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження

Молодим німцям сьогодні не до теми Голокосту? Дослідження показує: молодь хоче знати про часи націонал-соціалізму і вимагає відкритої дискусії.

Дівчина в меморіалі Освенцім

Дівчина в меморіалі Освенцім

"Часи націонал-соціалізму були настільки абсурдними та жахливими, що часом мені навіть складно повірити, що це відбувалося насправді", - каже один із учасників дослідження, присвяченого ставленню молоді до націонал-соціалізму та злочинів того режиму.

Дослідження проводилося з ініціативи Архівів Арользена (Arolsen Archives) - центру документації, найбільшого у світі архіву, де зібрані дані про жертв націонал-соціалізму, зокрема, Голокосту та тих, кому вдалося вижити.

У цьому архіві зібрані оригінали документів про в'язнів концтаборів, депортованих, про підневільних робітників, а також спогади тих, хто пережив Голокост. Багато фактів можна знайти на веб-сайті центру в інтернеті. Серед документів в Архівах Арользена - свідчення близько 17,5 мільйона осіб. Все це - частина всесвітньої документальної спадщини ЮНЕСКО. Тепер архів опублікував результати дослідження, проведеного серед молоді віком від 16 до 25 років.

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Молодше покоління цікавиться націонал-соціалізмом більше, ніж старше

"У результатах дослідження, проведеного серед молоді, я бачу велику відкритість, цікавість і свободу думки, - каже директор Архівів Арользена Флоріане Азулай (Floriane Azoulay). - Сьогодні це покоління переживає момент, коли демократія може опинитися у небезпеці. Я вважаю, що цілком можна зрозуміти те, що спогади про часи націонал-соціалізму пов'язані для молодих людей з їхніми цінностями, з їхнім світом, у якому популістські, авторитарні, нетерпимі голоси стають дедалі гучнішими».

Дослідження проводилось у два етапи. У ньому взяли участь понад 1100 людей, і їхні висловлювання порівняли з думкою представників покоління їхніх батьків. Результат показав: сучасне молоде покоління (75 відсотків) цікавиться часом націонал-соціалізму більше, ніж покоління їхніх батьків (66 відсотків) та пов'язує дискусії на цю тему з актуальними проблемами у суспільстві - расизмом та дискримінацією. 

Один із важливих аспектів: відчуття причетності - молодь не відчуває особистої відповідальності за часи націонал-соціалізму. "Це забезпечує молоді нічим не обтяжений доступ до подій того часу", - говорить Штефан Ґрюневальд (Stephan Grünewald), психолог та засновник Райнґольд Інституту (Rheingold Instituts), який проводив дослідження на замовлення Архівів Арользена.

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Націонал-соціалізм – протилежність демократичної держави

Для сучасної молоді часи націонал-соціалізму - повна протилежність тієї дійсності, в якій вона живе, тобто демократичного суспільства з багатьма можливостями вибору. Молоді люди вільні у своїх рішеннях, перед ними відкриті тисячі доріг. "Ця багатоопціональна культура, в якій ми живемо, абсолютно протилежна культурі домінантності за часів націонал-соціалізму з її чітко встановленими категоріями, уявленнями та переконаннями. Культ фюрера, обов'язок безумовного підкорення, колективної народної свідомості, перед якою має схилятися все індивідуальне, робить часи націонал-соціалізму такими, що одночасно і захоплюють, і відштовхують ", - ідеться в дослідженні.

"Але ця "привабливість" має зворотний бік", - підкреслює Штефан Ґрюневальд. У дослідженні чітко прослідковується страх виявитися сп'янілим від прямолінійності та демонстрації сили націонал-соціалізму або зачарованим фантазіями того часу. "Я справді боюся, що міг би опинитися у той час на боці нацистів", - цитують одного з учасників дослідження його автори.

"Дещо боязно звертатися до цієї теми через те, що невідомо, на чиєму боці ти опинився б. Для цього треба зазирнути в себе", - каже ще один опитаний. Як би я реагував, якби був жертвою, злочинцем, спільником чи борцем опору - це ті питання, на які намагається відповісти сучасне молоде покоління.

Разом з тим опитані виявили бажання зрозуміти, як людина може реагувати на нелюдське ставлення до інших людей, як влаштовані злочинці, яка природа зла, чи може це все знову повторитися. "Я хочу зрозуміти мотиви офіцерів СС, наглядачів та співробітників концтаборів або тих людей, які зраджували своїх сусідів-євреїв. Знаючи ці причини, я б точно визначив, що і зі мною таке могло б статися", - цитують у дослідженні одного з його учасників.

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Паралелі з власним життям

"Початок націонал-соціалізму показав, наскільки закрадливо можуть відбуватися зміни та наскільки небезпечні маніпуляції", - каже ще один опитаний. Схильність до правої ідеології, фейки, розкол суспільства, теорії змови - все це актуальні теми, на які молодь звертає увагу у контексті вивчення націонал-соціалізму. "Головне - поєднати історію з тим, що відбувається зараз, побачити контекст. Це серйозне завдання", - говорить співробітник Архівів Арользена Олівер Фіґґе (Oliver Figge).

Дивитись відео 02:52

Уціліла бранка концтаборів про жахи Голокосту (27.01.2022)

Результати дослідження однозначно показують: якщо школярам представляють занадто багато фактів, вони часто не бачать точок дотику свого часу з цією темою, яка для них є складною, абстрактною та надто далекою. Але коли на платформах, де спілкується молодь, з'являються історії Анни Франк (Anne Frank), Оскара Шиндлера (Oskar Schindler) та долі інших людей мовою, зрозумілою молоді, ця тема стає їм ближчою. Як успішний приклад автори дослідження наводять акаунт в Instagram Софі Шолль (Sophie Scholl), в якому розповідається про життя та смерть цієї учасниці руху опору.

"Молоді люди можуть спостерігати, як танцює Софі, як вона слухає музику, як зустрічається із друзями, і одночасно вони розуміють, як змінювалася ця дівчина за часів націонал-соціалізму", - каже Штефан Ґрюневальд.

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Потрібна відкрита дискусія

Для того, щоб донести цю тему до молоді, важливо звертатися до неї частіше. Важливою є також і відкрита дискусія, показують результати дослідження. "Часто загальноприйнята мораль викликає відчуття закритого дискурсу, який більше не передбачає постановки будь-яких питань", - ідеться у дослідженні. "На уроках історії, коли ідеться про часи націонал-соціалізму, у мене завжди виникає тільки одне відчуття: обережно, ніякої дискусії чи спілкування на цю тему! Нікому не дозволяється висловлювати свою думку. Вже існує загальноприйнятий консенсус, і його необхідно дотримуватися!", - цитують автори дослідження ще одного опитаного.

Таким чином, дослідження чітко показує: молодь чутливо ставиться до теми Голокосту та націонал-соціалізму. Більше того: вона робить висновки з історії та намагається застосовувати їх у нинішні часи.

Дивитись відео 12:31

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022)

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    За що судили в Нюрнберзі

    Суд над головними нацистськими злочинцями розпочався в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року. Підсудних обвинувачували за чотирма пунктами: змова з метою вчинення злочинів проти миру, розв'язання загарбницької війни, злочини проти людяності і воєнні злочини. Судовий процес тривав майже рік. Заслухали 280 свідків. Протоколи і докази становили 40 томів.

  • Нюрнберзький процес, підсудні нацисти

    Як судили головних нацистських злочинців

    На лаві підсудних

    У Нюрнберзі судили 24 осіб, які представляли еліту "третього рейху". Мартіна Бормана, секретаря Гітлера, який загинув чи сховався, судили заочно. А на лаві підсудних опинилися, серед інших, друга людина в нацистській Німеччині Герман Ґерінґ (ліворуч), заступник "фюрера" в НСДАП Рудольф Гесс (у центрі), міністр закордонних справ "третього рейху" Йоахім фон Ріббентроп (праворуч).

  • Нюрнберг - партійний з'їзд НСДАП

    Як судили головних нацистських злочинців

    Місто партійних з'їздів

    Нюрнберг не випадково обрали для процесу над нацистськими злочинцями. У цьому місті відбувалися партійні з'їзди НСДАП за часів "третього рейху". Тут Гітлер влаштовував грандіозні пропагандистські шоу, в яких брали участь тисячі людей. Символічне значення Нюрнберга дозволило західним союзникам умовити радянську сторону влаштувати процес на підконтрольній американцям території.

  • Нюрнберзький процес, Палац правосуддя

    Як судили головних нацистських злочинців

    Палац правосуддя під охороною

    Нюрнберг лежав у руїнах, але Палац правосуддя дивом зберігся. Було пошкоджено частину даху, вибито шибки, але все це швидко відремонтували. У величезній будівлі можна було розмістити всіх співробітників Міжнародного трибуналу - близько тисячі осіб. Важливо було й те, що Палац правосуддя був з'єднаний з в'язницею, де утримували обвинувачених, підземним переходом. Будівлю дуже серйозно охороняли.

  • Нюрнберзький процес, радянські судді

    Як судили головних нацистських злочинців

    Радянські судді трибуналу

    До складу Міжнародного трибуналу входило вісім суддів - по два від СРСР, США, Великобританії і Франції. СРСР у трибуналі представляли генерал-майор юстиції Іона Нікітченко (в центрі), який брав участь у декількох судових процесах над "ворогами народу" в другій половині 1930-х років, і його заступник, підполковник Олександр Волчков. Вони були єдиними, хто сидів у військовій формі.

  • Нюрнберзький процес, Роберт Джексон

    Як судили головних нацистських злочинців

    Головний американський обвинувач

    Головним обвинувачем від США на Нюрнбезькому процесі над головними нацистськими злочинцями був Роберт Джексон - генеральний прокурор, пізніше - член Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Після Нюрнберга він прославився тим, що в 1954 році зіграв провідну роль у судовому процесі, в результаті якого в США скасували расову сегрегацію в школах.

  • Нюрнберзький процес, Герман Ґерінґ

    Як судили головних нацистських злочинців

    Люди й организації

    У Нюрнберзі судили не тільки націонал-соціалістичних лідерів - як Ґерінґ - але й інші структури "третього рейху": СС, СА, СД і гестапо, керівний склад НСДАП, Імперський кабінет міністрів, генеральний штаб і Верховне командування вермахту. СА, кабінет міністрів, генштаб і командування вермахту з формально-правових причин злочинними організаціями визнані не були.

  • Нюрнберзький процес, Джон Вудз

    Як судили головних нацистських злочинців

    Смертні вироки

    12 підсудних були засуджені в Нюрнберзі до страти через повішення (Борман - заочно). Герман Ґерінґ покінчив життя самогубством за півтори години до страти, якою керував сержант американської армії Джон Вудз (на фото) з двома помічниками. Першим повісили Ріббентропа.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    Наступні Нюрнберзькі процеси

    Процес над головними нацистськими злочинцями був першим із 13 Нюрнберзьких процесів. Пізніше відбувалися суди над нацистськими суддями, лікарями концтаборів, айнзацгрупами, промисловцями "третього рейху" (на фото ліворуч - Альфред Крупп) та іншими. Загалом на них судили 185 обвинувачених, з яких 24 були засуджені до смертної кари, ще 20 - до довічного ув'язнення.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    Меморіальний музей

    Так виглядає сьогодні зала номер 600 у Палаці правосуддя в Нюрнберзі, де відбувся судовий процес над головними нацистськими злочинцями. Зараз у Палаці правосуддя відкрито меморіальний музей історії Нюрнберзького процесу, частиною якого є ця зала засідань.

    Автор: Єфім Шуман


Посилання в інтернеті

Дослідження з ініціативи Архівів Арользена

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