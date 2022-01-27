Як молодь у Німеччині ставиться до Голокосту? Нове дослідження

"Часи націонал-соціалізму були настільки абсурдними та жахливими, що часом мені навіть складно повірити, що це відбувалося насправді", - каже один із учасників дослідження, присвяченого ставленню молоді до націонал-соціалізму та злочинів того режиму.

Дослідження проводилося з ініціативи Архівів Арользена (Arolsen Archives) - центру документації, найбільшого у світі архіву, де зібрані дані про жертв націонал-соціалізму, зокрема, Голокосту та тих, кому вдалося вижити.

У цьому архіві зібрані оригінали документів про в'язнів концтаборів, депортованих, про підневільних робітників, а також спогади тих, хто пережив Голокост. Багато фактів можна знайти на веб-сайті центру в інтернеті. Серед документів в Архівах Арользена - свідчення близько 17,5 мільйона осіб. Все це - частина всесвітньої документальної спадщини ЮНЕСКО. Тепер архів опублікував результати дослідження, проведеного серед молоді віком від 16 до 25 років.

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Молодше покоління цікавиться націонал-соціалізмом більше, ніж старше

"У результатах дослідження, проведеного серед молоді, я бачу велику відкритість, цікавість і свободу думки, - каже директор Архівів Арользена Флоріане Азулай (Floriane Azoulay). - Сьогодні це покоління переживає момент, коли демократія може опинитися у небезпеці. Я вважаю, що цілком можна зрозуміти те, що спогади про часи націонал-соціалізму пов'язані для молодих людей з їхніми цінностями, з їхнім світом, у якому популістські, авторитарні, нетерпимі голоси стають дедалі гучнішими».

Дослідження проводилось у два етапи. У ньому взяли участь понад 1100 людей, і їхні висловлювання порівняли з думкою представників покоління їхніх батьків. Результат показав: сучасне молоде покоління (75 відсотків) цікавиться часом націонал-соціалізму більше, ніж покоління їхніх батьків (66 відсотків) та пов'язує дискусії на цю тему з актуальними проблемами у суспільстві - расизмом та дискримінацією.

Один із важливих аспектів: відчуття причетності - молодь не відчуває особистої відповідальності за часи націонал-соціалізму. "Це забезпечує молоді нічим не обтяжений доступ до подій того часу", - говорить Штефан Ґрюневальд (Stephan Grünewald), психолог та засновник Райнґольд Інституту (Rheingold Instituts), який проводив дослідження на замовлення Архівів Арользена.

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Націонал-соціалізм – протилежність демократичної держави

Для сучасної молоді часи націонал-соціалізму - повна протилежність тієї дійсності, в якій вона живе, тобто демократичного суспільства з багатьма можливостями вибору. Молоді люди вільні у своїх рішеннях, перед ними відкриті тисячі доріг. "Ця багатоопціональна культура, в якій ми живемо, абсолютно протилежна культурі домінантності за часів націонал-соціалізму з її чітко встановленими категоріями, уявленнями та переконаннями. Культ фюрера, обов'язок безумовного підкорення, колективної народної свідомості, перед якою має схилятися все індивідуальне, робить часи націонал-соціалізму такими, що одночасно і захоплюють, і відштовхують ", - ідеться в дослідженні.

"Але ця "привабливість" має зворотний бік", - підкреслює Штефан Ґрюневальд. У дослідженні чітко прослідковується страх виявитися сп'янілим від прямолінійності та демонстрації сили націонал-соціалізму або зачарованим фантазіями того часу. "Я справді боюся, що міг би опинитися у той час на боці нацистів", - цитують одного з учасників дослідження його автори.

"Дещо боязно звертатися до цієї теми через те, що невідомо, на чиєму боці ти опинився б. Для цього треба зазирнути в себе", - каже ще один опитаний. Як би я реагував, якби був жертвою, злочинцем, спільником чи борцем опору - це ті питання, на які намагається відповісти сучасне молоде покоління.

Разом з тим опитані виявили бажання зрозуміти, як людина може реагувати на нелюдське ставлення до інших людей, як влаштовані злочинці, яка природа зла, чи може це все знову повторитися. "Я хочу зрозуміти мотиви офіцерів СС, наглядачів та співробітників концтаборів або тих людей, які зраджували своїх сусідів-євреїв. Знаючи ці причини, я б точно визначив, що і зі мною таке могло б статися", - цитують у дослідженні одного з його учасників.

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Паралелі з власним життям

"Початок націонал-соціалізму показав, наскільки закрадливо можуть відбуватися зміни та наскільки небезпечні маніпуляції", - каже ще один опитаний. Схильність до правої ідеології, фейки, розкол суспільства, теорії змови - все це актуальні теми, на які молодь звертає увагу у контексті вивчення націонал-соціалізму. "Головне - поєднати історію з тим, що відбувається зараз, побачити контекст. Це серйозне завдання", - говорить співробітник Архівів Арользена Олівер Фіґґе (Oliver Figge).

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Результати дослідження однозначно показують: якщо школярам представляють занадто багато фактів, вони часто не бачать точок дотику свого часу з цією темою, яка для них є складною, абстрактною та надто далекою. Але коли на платформах, де спілкується молодь, з'являються історії Анни Франк (Anne Frank), Оскара Шиндлера (Oskar Schindler) та долі інших людей мовою, зрозумілою молоді, ця тема стає їм ближчою. Як успішний приклад автори дослідження наводять акаунт в Instagram Софі Шолль (Sophie Scholl), в якому розповідається про життя та смерть цієї учасниці руху опору.

"Молоді люди можуть спостерігати, як танцює Софі, як вона слухає музику, як зустрічається із друзями, і одночасно вони розуміють, як змінювалася ця дівчина за часів націонал-соціалізму", - каже Штефан Ґрюневальд.

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Потрібна відкрита дискусія

Для того, щоб донести цю тему до молоді, важливо звертатися до неї частіше. Важливою є також і відкрита дискусія, показують результати дослідження. "Часто загальноприйнята мораль викликає відчуття закритого дискурсу, який більше не передбачає постановки будь-яких питань", - ідеться у дослідженні. "На уроках історії, коли ідеться про часи націонал-соціалізму, у мене завжди виникає тільки одне відчуття: обережно, ніякої дискусії чи спілкування на цю тему! Нікому не дозволяється висловлювати свою думку. Вже існує загальноприйнятий консенсус, і його необхідно дотримуватися!", - цитують автори дослідження ще одного опитаного.

Таким чином, дослідження чітко показує: молодь чутливо ставиться до теми Голокосту та націонал-соціалізму. Більше того: вона робить висновки з історії та намагається застосовувати їх у нинішні часи.

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