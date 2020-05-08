 Куди подіти голову Гітлера та інші артефакти ″третього рейху″? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.12.2021

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Європа

Куди подіти голову Гітлера та інші артефакти "третього рейху"?

Що робити з нібито безневинними побутовими речами, як нагадують про ідеологію націонал-соціалізму? Сховати, продати чи викинути? Віденський музей шукає відповіді на це запитання.

Бронзові голови Адольфа Гітлера знайшли в 2017 році під час ремонту в закритому сейфі в підвалі австрійського парламенту

Бронзові голови Адольфа Гітлера знайшли в 2017 році під час ремонту в закритому сейфі в підвалі австрійського парламенту

 

В Музеї історії Австрії (Haus der Geschichte Österreich) у Відні відкрилася виставка “Позбутися Гітлера. З підвалу - в музей”. На ній експонуються різні предмети часів правління націонал-соціалістів, більшою мірою випадково віднайдені на горищах, підвалах, комірчинах та інших місцях, куди люди не кожен день зазирають.

Що ж робити з цими артефактами? Сховати, продати на ринку чи викинути на смітник? У музеї історії Австрії вже зібрали величезну колекцію з речами того часу. Але для виставки вибрали і докладно проаналізовали 14 об'єктів. Деякі з них ви бачите на знімках.

За словами кураторів виставки, сьогодні більшість з нас не потребує матеріальних споминів про токсичну ідеологію. Однак ці речі - ще серед нас. І в наш час, коли різні теорії змови витають по світу, корисно задуматися над тим, як нібито з дрібниць може вирости дещо велике і страшне. Вирішальну роль відіграють не предмети, а контекст і дискусія навколо.

Невинне колекціонування чи захоплення ідеологією?

В Австрії заборонено демонструвати предмети з нацистською символікою. При цьому, якщо ви вирішите знайти що-небудь конкретне, то дуже можете скоро натрапити на сайти з доволі активною онлайн-торгівлею. Дещо можна знайти на блошиних ринках або букіністичних крамницях. Іноді люди купують речі, не маючи уявлення про їх походження. Інші зберігають об'єкти, які є частиною історії їхньої країни. Дехто хоче позбутися цих предметів, а інші навпаки їх збирають. Отже, де межа між колекціонуванням “цікавинок” і сумнівним захопленням нацистською ідеологією? Це ще одне питання, на котре хотіли би знайти відповіді куратори експозиції у Відні.

Бронзові голови Адольфа Гітлера (Adolf Hitler), ті, що на фото зверху, були виготовлені скульптором Германом Йоахимом Пагельсом (Hermann Joachim Pagels). В 2017 році під час ремонту їх знайшли в закритому сейфі в підвалі австрійського парламенту - в самому центрі Відня, в будинку, який вважають символом демократії в країні… Хто їх там зберігав і нащо? Ці голови викликали публічну дискусію про те, чи треба в принципі, де б це не було, зберігати подібні предмети.

Haus der Geschichte Österreich | Ausstellung Hitler entsorgen - Vom Keller ins Museum

Цей мікрофон, вірогідно, використовував Гітлер 12 березня 1938 року, коли виступав з промовою про "аншлюс" на головній площі австрійського Лінца. Мікрофоном користувалися і після цієї промови. Один із працівників технічного відділу місцевої радіостанції в 1990 році вийшов на пенсію і забрав його собі як сувенір.

Haus der Geschichte Österreich I Hitler entsorgen I Vom Keller ins Museum

Жетони і значки до цього часу є в багатьох будинках. Після війни їх нерідко використовували як ялинкові прикраси.

Österreich | Museum thematisiert Umgang mit NS-Devotionalien

Цей дитячий візочок німецький солдат, який повертався із Західного фронту, виготовив з ящика для транспортування польової пошти. В ньому він тягнув з собою з Франції награбоване. А потім з цим візочком гралося не одне покоління дітей.

Побачити експонати виставки "Позбутися Гітлера. З підвалу - в музей" можна до 9 жовтня 2022 року.

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Докладно

Бронзові голови Адольфа Гітлера знайшли в 2017 році під час ремонту в закритому сейфі в підвалі австрійського парламенту

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