У Польщі створили фонд на честь річниці звільнення "Аушвіца"

У Польщі було оголошено про створення Auschwitz Pledge Foundation. Метою засновників фонду з Варшави є підтримка інноваційних проєктів, що борються з байдужістю до ненависті в суспільстві, яка може призвести до насильства та навіть геноциду. Про це засновники фонду повідомили в середу, 26 січня.

Фонд планує розпочати з видачі грантів у розмірі 30 тисяч євро для трьох проєктів і сподівається розширити програму у найближчі роки. Кошти пожертвував французький банк BNP Paribas.

За словами генерального директора фонду Яцека Кастеланця, в'язні "Аушвіцу" згадували, що одним з найгірших досвідів для них була байдужість оточуючих. "Це дозволяє статися жахливим речам, - сказав він. - Наша

мета - знайти способи впливу на це".

27 січня у світі згадують жертв Голокосту. В цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма. Точна кількість загиблих в таборі невідома, оскільки багато документів були знищені. Сучасні історики вважають, що в "Аушвіці" знищили понад мільйон людей, більшість з яких - євреї.