 У Польщі створили фонд на честь річниці звільнення ″Аушвіца″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

У Польщі створили фонд на честь річниці звільнення "Аушвіца"

На честь 77-ї річниці звільнення табору смерті "Аушвіц" у Польщі заснували фонд, який фінансуватиме боротьбу з байдужістю до ненависті та дискримінації.

Ворота концтабору Аушвіц

Ворота концтабору "Аушвіц"

У Польщі було оголошено про створення Auschwitz Pledge Foundation. Метою засновників фонду з Варшави є підтримка інноваційних проєктів, що борються з байдужістю до ненависті в суспільстві, яка може призвести до насильства та навіть геноциду. Про це засновники фонду повідомили в середу, 26 січня.

Фонд планує розпочати з видачі грантів у розмірі 30 тисяч євро для трьох проєктів і сподівається розширити програму у найближчі роки. Кошти пожертвував французький банк BNP Paribas.

За словами генерального директора фонду Яцека Кастеланця, в'язні "Аушвіцу" згадували, що одним з найгірших досвідів для них була байдужість оточуючих. "Це дозволяє статися жахливим речам, - сказав він. - Наша

мета - знайти способи впливу на це".

27 січня у світі згадують жертв Голокосту. В цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма. Точна кількість загиблих в таборі невідома, оскільки багато документів були знищені. Сучасні історики вважають, що в "Аушвіці" знищили понад мільйон людей, більшість з яких - євреї.

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День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022)

  

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Концтабір "Аушвіц". Шокуюча історія

По всьому світу в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту згадують про злочини нацистів. 27 січня 1945 року радянська армія звільнила в'язнів концтабору "Аушвіц". Побачене було незбагненно шокуючим.   

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