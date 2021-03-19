 Відень: чому історичний музей хоче відкрити доступ до ″балкону Гітлера″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 19.03.2021

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Культура й стиль життя

Відень: чому історичний музей хоче відкрити доступ до "балкону Гітлера"

Австрійський музей історії планує відкрити для відвідувачів один з балконів резиденції Гофбург - той, з якого нацистський фюрер Адольф Гітлер проголошував "аншлюс". Що стоїть за цим рішенням?

З цього балкону Гітлер у березні 1938-го проголосив аншлюс

З цього балкону Гітлер у березні 1938-го проголосив "аншлюс"

Австрійський музей історії (Das Haus der Geschichte Österreich), чия експозиція присвячена повоєнному періодові літопису країни, розташовується у величній будівлі палацу Нойбург, частині розкішної імперської резиденції Гофбург. Відвідувачі музею можуть піднятися сходами до дверей одного з найвідоміших балконів в австрійській історії: саме з нього у березні 1938 року нацистський фюрер Адольф Гітлер проголосив "аншлюс", тобто входження його рідної Австрії до складу німецького "третього рейху".

Однак двері, що ведуть на так званий "балкон Гітлера", роками залишалися на замку. Тепер директорка музею Моніка Зоммер (Monika Sommer) пропонує їх відкрити. Але не заради забави - за її задумом, балкон має стати частиною експозиції. Зоммер вважає, що такий крок буде корисним як для зміцнення спільної історичної пам'яті австрійців, так і для зміцнення демократичних цінностей сучасної республіки. "Ми свідомі того, що порушуємо певне табу, адже досі балкон залишався закритим для відвідувачів", - підтвердила директорка музею в розмові з DW.

Символ історії

З архітектурної точки зору йдеться навіть не про балкон, а радше про терасу, що розмістилася на даху кам'яного входу з боку площі Гельденплац, або ж Площі Героїв - місця, де і нині збираються політичні віче, демонстрації та проводяться акції протесту.

Гельденплац

На Гельденплац традиційно збираються віче і мітинги. На фото - демонстрація проти ксенофобії, 1993 рік

Зоммер натякає, що відкриття "балкону Гітлера" для організованих груп відвідувачів - не остання концептуальна зміна, і у музеї зараз розмірковують над додатковими ідеями або інсталяціями.

В Австрії цей балкон вважають історичним символом. І не лише періоду нацистського панування, адже його історія сягає ще часів Габсбурзької монархії та розпаду Австро-угорської імперії. У міжвоєнний період балкон ставав трибуною для виголошення палких промов: тут виступали німецькі націоналісти, соціалісти-пацифісти, австро-фашисти та ще багато хто.

15 березня 1938 року Адольф Гітлер, звертаючись до близько 200-тисячної юрби прихильників, проголосив про "вхід моєї батьківщини до складу німецького рейху". Тут же згодом святкували річниці "аншлюсу".

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Переламний момент

Балкон зачинили після завершення Другої світової війни. Австрія тоді виставляла себе "першою жертвою" Гітлера й відмовлялася визнавати будь-яку відповідальність за "аншлюс" та подальші злочини нацистів. І лише на початку 1990-х років нація почала переосмислення своєї історії та ролі в Другій світовій війні.

Елі Візель

Нобелівський лауреат Елі Візель (1928-2016)

Лише одного разу в повоєнний період балкон відкрили: у 1992 році лауреат Нобелівської премії миру, уцілілий у Голокості Елі Візель скористався цією трибуною, звертаючись до слухачів на площі із закликом боротися з расизмом та опрацьовувати власне минуле. "Сам балкон - це лише символ, не більше. Очищення й зміни не можуть прийти з балкону, а лише з низів", - сказав тоді Візель, звертаючись до слухачів.

Однак сьогодні про цей винятковий виступ нобелівського лауреата мало хто знає, зазначає директорка музею. "Цікаво, що ця промова не залишилася в колективній пам'яті", - каже Зоммер і додає, що це ще один привід, чому балкон має бути відкрито. "Це може стати символом переосмислення австрійцями своєї сучасної історії, символом критичного підходу. Багато що змінилося, й нині в Австрії домінує думка, що ми несемо спільну відповідальність", - каже вона.

З цього ракурсу добре видно балкон, доступ до якого був закритим після завершення війни

З цього ракурсу добре видно балкон, доступ до якого був закритим після завершення війни

З балкону відкривається чудовий вид на Відень та деякі головні архітектурні принади міста: будівлю парламенту, ратушу в стилі неоготики та президентську й урядову канцелярії. "Так, справді, там прекрасна панорама, а ще це й чудова можливість дискутувати з групами відвідувачів музею на тему демократії", - коментує Зоммер.

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Інтерактивне голосування

До речі, перед відкриттям балкону музей проводить інтерактивне голосування з опитуванням на тему цієї ініціативи. Станом на середину березня, з 60 тисяч відданих голосів майже 51 тисяча - за відкриття балкону. До того ж, користувачі сайту можуть пропонувати власні концептуальні ідеї.

Водночас Зоммер не приховує й певні сумніви щодо того, чи стане її ініціатива успішною з огляду, серед іншого, й на міркування безпеки. Найбільші побоювання пов'язані з тим, щоби балкон не перетворився на місце паломництва неонацистів. Попри це, Зоммер дивиться на перспективу відкриття балкону з оптимізмом. "Усе залежить від політичної волі", - додає вона.

  • Замах на Гітлера 20 липня 1944 року

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

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  • Клаус Шенк фон Штауффенберґ

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  • Німецький рух опору

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  • Ганс і Софі Шолль

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  • Ґеорґ Ельзер

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

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  • Майстерня для сліпих Отто Вайдта

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Майстерня для сліпих Отто Вайдта

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  • Спротив з боку митців та інтелектуалів

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Спротив з боку митців та інтелектуалів

    Чимало митців та інтелектуалів вже з моменту приходу Гітлера до влади 1933 року стали запеклими ворогами режиму. Багато-хто з тих, котрі не бажали пристосовуватись, але не могли відкрито протистояти системі, були змушені емігрувати. А ця берлінська група кабаретистів "Катакомба" безстрашно критикувала режим. 1935 року гестапо закрило театр, а його засновника Вернера Фінка ув'язнили в концтаборі.

  • Танець свінг як спротив Гітлеру

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Молодь, яка любить американців і танцює свінг

    Дехто з молодих людей розглядав у той час американо-англійський стиль життя, який ототожнювався з парним танцем свінг, як спосіб відкрито чинити спротив нацистам з їхнім гітлерюґендом. У серпні 1941 року передусім у Гамбурзі проколотилася хвиля арештів молодих людей, які захоплювалися свінгом. Багатьох з них взяли під варту, а декого депортували в спеціальні концтабори для молоді.

  • Група опору Червона капела

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Група опору "Червона капела"

    За допомогою пеленгаторів гестапо виявляло нелегальні передавачі груп опору. Приміром, улітку 1942 року було заарештовано понад 120 членів групи "Червона капела". Мета групи, що гуртувалася навколо Гарро Шульце-Бойзена та Арвіда Гарнака, - допомога євреям, фіксація злочинів нацистів та поширення листівок. Понад 50 учасників цієї групи засудили до смертної кари та стратили.

  • Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору

    Відомі й невідомі герої: учасники замахів на Гітлера та члени руху опору

    Меморіальний комплекс на честь німецького руху опору

    19 липня 1953 року в Берліні відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу, присвяченого німецькому руху опору. Комплекс відкрили на тому місці, де стратили Штауффенберґа після невдалого замаху на Гітлера. Але сам комплекс вшанував всіх мужніх жінок та чоловіків, котрі протистояли гітлеризму навіть ціною власного життя.

    Автор: Розалія Енґельс


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