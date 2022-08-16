Німеччина ще не готова визнати Палестину - Шольц

Німеччина поки що не готова виступити за повне визнання палестинської держави і надалі підтримує принцип "дві держави для двох народів". Про це у вівторок, 16 серпня, заявив у Берліні канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) після зустрічі з головою Палестинської національної автономії (ПНА) Махмудом Аббасом. Водночас Шольц відхилив вимогу Аббаса, щоб Європейський Союз та ООН визнали палестинські території незалежною державою.

Наразі ПНА має статус спостерігача при ООН, і "зараз не час змінювати цю ситуацію", сказав канцлер. Усі наступні кроки, за його словами, мають ґрунтуватися на ухваленому рішенні під час переговорів з Ізраїлем.

Своєю чергою Аббас звинуватив Ізраїль у тому, що той уже довгий час саме цьому перешкоджає. Він пообіцяв докласти зусиль до визнання палестинської держави Організацією Об'єднаних Націй.

Крім того, Махмуд Аббас висловив розчарування тим, що США після візиту президента Джо Байдена не виступив з жодною новою ініціативою для врегулювання ситуації на Близькому Сході. "Ми досі чекаємо, коли за словами будуть практичні кроки", - сказав він, маючи на увазі заяви Байдена, який також висловився на підтримку принципу "дві держави для двох народів".

"Дві держави для двох народів"

Ідея "дві держави для двох народів" була вперше сформульована у доповіді Палестинської королівської комісії під керівництвом британського лорда Вільяма Піля. Ця комісія була скликана британським урядом, оскільки Великобританія з 1922 по 1947 роки управляла Палестиною за мандатом Ліги націй. У доповіді, поданій 7 липня 1937 року, пропонували розділити Палестину на єврейську та арабську державу.

Навколо цього плану постійно точилися дискусії. Після Шестиденної війни 1967 року, під час якої Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан та Єрусалим, здавалося, що не залишилося можливостей для реалізації концепції "двох держав". Новий імпульс план отримав на початку нового тисячоліття, користуючись схваленням як ізраїльтян, так і серед палестинців. Однак у процесі продовження будівництва єврейських поселень на окупованих територіях ставлення палестинців до цього проєкту погіршувалося.