Президент Німеччини запевнив Ізраїль у подальшій підтримці з боку Берліна

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який перебуває із триденним офіційним візитом у Ізраїлі, пообіцяв близькосхідній країні всебічну підтримку ФРН і після зміни уряду в Берліні.

"Незалежно від того, як швидко зміниться світ, незалежно від того, хто скоро стане федеральною канцлеркою чи федеральним канцлером, ми зробимо все можливе, щоб і в майбутньому забезпечити унікальну дружбу між Ізраїлем та Німеччиною", - заявив президент у своїй промові на офіційному прийомі в Єрусалимі в четвер, 1 липня.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у своєму виступі перед зустріччю зі Штайнмаєром назвав канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel), чия каденція завершиться у вересні, "найближчою соратницею" Ізраїлю в боротьбі з антисемітизмом, расизмом і ненавистю, повідомляє інформагенція dpa.

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Обоє політиків вказали на дестабілізаційну роль Ірану в регіоні та наголосили на необхідності не допустити появи в арсеналі Тегерана ядерної зброї. При цьому Німеччина та Ізраїль мають різні погляди на те, як цього досягти.

Штайнмаєр висловився і щодо палестинсько-ізраїльського конфлікту. Глава німецької держави підтримує політичне вирішення проблеми і не бачить альтернативи принципу "два народи - дві держави". Однак завданням найближчого часу, вважає Штайнмайер, має стати "встановлення мінімального рівня довіри між новим ізраїльським керівництвом і палестинською стороною".

Цього дня Штайнмаєр також зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом і главою МЗС країни Яїром Лапідом.