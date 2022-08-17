Німецький режисер Вольфґанґ Петерсен помер у США

Німецький кінорежисер Вольфґанґ Петерсен (Wolfgang Petersen) помер у Брентвуді на заході Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія в США) у 81-річному віці. Як повідомило ввечері 16 серпня агентство dpa з посиланням на помічницю режисера, причиною смерті стали наслідки раку підшлункової залози.

Творець таких фільмів, як "Підводний човен", "Нескінченна історія", "Ідеальний шторм" і "Троя", до останнього моменту був оточений близькими, поряд із ним була дружина Марія-Антуанетта (Боргель).

Петерсен народився в Емдені (земля Нижня Саксонія) у 1941 році, виріс у Гамбурзі, навчався у Німецькій академії кіно та телебачення (DFFB) у Берліні.

Від кримінального серіалу до культової "Нескінченної історії"

З 1971 року режисер на замовлення громадсько-правової телерадіокомпанії NDR кілька років працював над випусками популярного серіалу "Tatort" ("Місце злочину").

У 1977 році адаптував автобіографічний роман Александра Циґлера про одностатеве кохання, і так з'явилася стрічка "Наслідки", що викликала великий резонанс у глядачів.

У 1981 році на екрани вийшла кінострічка "Підводний човен", знята за заснованим на реальних подіях однойменним романом Лотара-Ґюнтера Бухгайма (Lothar-Günther Buchheim), що став світовим бестселером. Стрічка здобула величезну глядацьку популярність, отримала низку престижних нагород і шість номінацій на кінопремію "Оскар". У головній ролі знявся німецький актор Юрґен Прохнов (Jürgen Prochnow). Експерти вважають картину однією з найкращих про Другу світову війну.

У 1984 році Петерсен став режисером культової "Нескінченної історії" за однойменним романом письменника Міхаеля Енде (Michael Ende).

Переїзд до Голлівуду

Того ж року режисер переїхав до Голлівуду. Там він працював над екранізацією роману Ясутаки Цуцуя "Паприка", за яким вийшло однойменне аніме, знімав Клінта Іствуда, випустив блокбастери "Ідеальний шторм" (2000) та "Троя" (2004).

Остання стрічка-ремейк "Четверо проти банку" вийшла у 2016 році. Для роботи над нею Петерсен повертався на батьківщину та переосмислив свою телевізійну комедію 1976 року. Фільм, як і "Підводний човен", вийшов німецькою.

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