 Німецька спецслужба очікує посилення російської пропаганди та шпигунства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2022

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Новини

Німецька спецслужба очікує посилення російської пропаганди та шпигунства

Відомство з охорони конституції ФРН не виключає цілеспрямованої дезінформації з боку РФ та спроб використати у своїх цілях страх населення Німеччини щодо можливого дефіциту енергоносіїв та продовольства.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини передбачає, що протягом найближчих місяців у країні може посилитися російська пропаганда та розвідувальна активність. "Росія особливо застосовує як гібридний інструмент питання енергопостачання Європи", - заявила спецслужба у середу, 17 серпня.

За її даними, російська влада намагається через цілеспрямоване поширення хибної інформації посилити страх жителів Німеччини щодо можливого катастрофічного дефіциту енергоносіїв та продовольства.

"Ймовірним є подальше зростання російської пропаганди в екстремістському середовищі та стимулювання конспірологічних наративів з метою розколу нашого суспільства", - зазначило відомство. Крім того, очікується, що Росія і надалі активізуватиме і адаптуватиме до обставин, що змінюються, розвідувальні дії у політичній та військовій сферах.

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Високий потенціал для маніпуляцій з боку екстремістів

За оцінкою спецслужби, проблеми війни в Україні та її наслідків для економіки ФРН можуть використовуватися для маніпуляцій з боку екстремістів, що можуть спровокувати заворушення.

За словами глави відомства, Томаса Гальденванґа (Thomas Haldenwang), наразі неможливо спрогнозувати масштаби можливих майбутніх протестів. "До завдань відомства з охорони конституції входить спостереження за тим, чи не використовують противники демократії легітимні протести у своїх цілях", - зазначив він.

Водночас поки що відсутні ознаки, які свідчать про виникнення загальнонаціональних антидержавних протестів чи масових заворушень, пов'язаних з використанням екстремістами тем війни в Україні чи зростання цін, додав він.

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Берлін посилює внутрішню безпеку

Раніше міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявляла про можливі атаки на газові термінали та іншу критичну інфраструктуру в Німеччині на тлі конфлікту навколо постачання до Європи російських енергоносіїв. У Берліні допускають ймовірність "цілеспрямованих атак на енергетичний сектор", зазначила вона в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

Водночас Фезер наголосила, що у федеральній поліції цього року створено тисячу нових робочих місць, а фінансування внутрішньої безпеки не скорочуватимуть. Вона пояснила, що загроза з боку РФ призвела до змін у цій царині: "Ми повинні захистити себе від масштабних кампаній з дезінформації та кібератак з боку Росії". 

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