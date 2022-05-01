Глава МВС Німеччини звинуватила посольство РФ у дезінформації про війну

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) звинуватила посольство Росії у Берліні у поширенні дезінформації про російську агресивну війну в Україні. "Деякі платформи в мережі створюють ідеальні умови для кампаній з дезінформації та пропаганди війни. Цим користується і російське посольство", - цитує в неділю, 1 травня агентство AFP слова Фезер, сказані в інтерв'ю газеті Handelsblatt, яке буде опубліковано в понеділок.

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Глава німецького МВС попередила, що у відповідь на це може бути вжито відповідних заходів. Вона нагадала, що уряд ФРН вже вислав "40 дипломатів, які, ймовірно, пов'язані з російськими спецслужбами", зазначивши при цьому, що в розпорядженні є і "інші опції".

Боротьба з дезінформацією

За словами Ненсі Фезер, російська пропаганда війни не повинна мати жодного впливу на внутрішній світ у ФРН. Вона зазначила, що заходи проти таких гібридних загроз уже вживалися. Приміром, Євросоюз подбав про заборону мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today. "Ми повинні протиставити факти хибним наративам, брехні та дезінформації", - наголосила глава МВС ФРН.

Німеччина вислала 40 російських дипломатів на початку квітня. Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) тоді обґрунтувала це тим, що співробітники російського посольства "у Німеччині щодня працювали проти нашої свободи, проти нашої згуртованості". Згодом Москва відповіла дзеркально, виславши 40 німецьких диппрацівників.