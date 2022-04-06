Коментар: Щоб зупинити війну в Україні, Німеччина має швидко діяти

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Тільки одночасний економічний тиск на Росію спільно з поставками важких озброєнь Києву зможуть зупинити війну в Україні. Щодо другого пункту Берлін довго вагався, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Німецька БМП Marder (архівне фото). Нині триває дискусія про можливість передачі таких машин Україні
Аргументи німецького уряду проти негайної відмови від російського газу досить вагомі. Тим більше, що таке рішення стосується не тільки Німеччини, а й інших країн ЄС, економічний розвиток яких украй залежить від німецької економіки. За роки хибного курсу в галузі енергопостачання тепер доводиться розплачуватися довшим гальмівним шляхом, ніж хотілося б, з огляду на агресивну війну Росії проти України.
Проте щодо питання постачання зброї Україні швидка зміна курсу була можлива ще наприкінці лютого. На відміну від газового ембарго, всі дошкульні наслідки якого російська економіка відчула б не одразу і котре не могло б нараз зупинити наступ Путіна, зброя в руках українців може натомість мати негайний ефект.
Але навіть тут Берлін тривалий час виявляв нерішучість, бюрократизм і переймався думкою про те, що ж скаже на це воєнний злочинець у Кремлі. Якщо за висловленою міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) готовністю постачати Україні важке озброєння тепер одразу підуть дії, то, можливо, ще не занадто пізно.
Та водночас необхідно й далі працювати задля якнайшвидшої повної відмови від імпорту нафти й газу з Росії. Щоб змусити Росію зазнати поразки у цій війні, необхідно поєднати економічний тиск на РФ з військовою підтримкою України.
Автор: Райнгард Фезер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung
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