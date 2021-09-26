 Посольство РФ у Берліні взяло на роботу спеціаліста з дезінформації - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2021

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Посольство РФ у Берліні взяло на роботу спеціаліста з дезінформації - ЗМІ

За даними газети Welt am Sonntag, перед виборами до Бундестагу російське посольство в Берліні взяло на роботу співробітника спецслужби, який спеціалізується на дезінформації.

Будівля російського посольства у Берліні

Будівля російського посольства у Берліні

Цього року Москва, за даними ЗМІ, свідомо віддала одну з посад у російському посольстві в Берліні фахівцю з дезінформації. Ідеться про співробітника секретної служби з просування російських інтересів за кордоном, пише в неділю, 26 вересня, німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на власне розслідування. Як зазначається, призначення зроблене "саме до виборів у Бундестаг".

У посольстві РФ у відповідь на журналістський запит назвали це твердження "псевдоінформацією" та "дикою сумішшю зі спекуляцій та фантазій", пише видання. Натомість, запевняють у посольстві, цей чоловік "належним чином акредитований".

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Нагадаємо, Німеччина розпочала розслідування низки нещодавніх кібератак на німецьких політиків під назвою Ghostwriter, підозрюючи в причетності до них представників російського Головного управління розвідки. Як приклади таких атак у ФРН називали розсилання так званих фішингових електронних листів, метою яких є викрадення особистих даних для входу в систему. Вони надходили, зокрема, депутатам Бундестагу та земельних парламентів.

У Берліні переконані, що метою цих атак був імовірний вплив на результати парламентських виборів. Як зазначається, лише протягом кількох днів у серпні було зафіксовано кілька сотень таких хакерських атак.

У російському МЗС тоді відкидали звинувачення, заявивши, що Німеччина не має жодних доказів причетнеості РФ до цих атак.

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