ЄС закидає Росії нові хакерські атаки перед виборами у Німеччині

Євросоюз закидає Росії незадовго до парламентських виборів у Німеччині вчинення націлених хакерських атак та погрожує запровадити додаткові санкції. Жертвами таких атак стали численні депутати, урядовці, політики, а також представники преси та громадянського суспільства, йдеться у заяві верховниого представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля від імені 27 країн-членів ЄС, оприлюдненій у п'ятницю, 24 вересня.

Як зазначається у заяві, зловмисники намагалися отримати доступ до комп'ютерних систем та особистих акаунтів і викрасти дані. На думку авторів заяви, мета цих атак - завдати шкоди демократичним інститутам та процесам.

Звинувачення на адресу Росії

У ЄС не сумніваються, що до цих атак причетна Росія. "Деякі країни ЄС зіткнулися з кібератаками, які отримали загальну назву Ghostwriter. Ці країни вважають, що російська держава пов'язана з цими атаками. Подібні дії неприпустимі, оскільки спрямовані на те, щоб підірвати нашу цілісність, безпеку, демократичні цінності і принципи, а також основи наших демократій ", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Євросоюз наполегливо закликає Росію дотримуватися норм відповідальної державної поведінки в кіберпросторі.

Читайте також: У Німеччині вперше оголосили надзвичайну ситуацію через кібернапад

Дипломати ЄС підтвердили, що заява безпосередньо пов'язана з кібератаками в Німеччині перед виборами до Бундестагу, , повідомляє інформагенція dpa. У заяві наголошується, що під час наступних зустрічей представники ЄС обговорюватимуть цю тему і розглянуть запровадження "подальших кроків".

Кібератаки "Ghostwriter"

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина розпочала розслідування низки нещодавніх кібератак на німецьких політиків під назвою "Ghostwriter", підозрюючи в причетності до них представників російського Головного управління розвідки. Як приклади таких атак у ФРН називали розсилання так званих фішингових електронних листів, метою яких є викрадення особистих даних для входу в систему, вони надходили, зокрема, депутатам Бундестагу та земельних парламентів. Берлін вважає такі дії як підготовку до можливої дезінформаційної кампанії у зв'язку з парламентськими виборами в країні.

У російському МЗС тоді відкидали звинувачення, заявивши, що Німеччина не має жодних доказів причетнеості РФ до цих атак.

До цього часу найбільша кібератака проти Бундестагу була здійснена в квітні 2015 року, після чого ЄС запровадив санкції щодо Росії.