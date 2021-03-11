 Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Новини

Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки

Жертвами нової кібератаки стали не менше семи депутатів Бундестагу ФРН і більше 30 депутатів земельних ландтагів. Експерти вважають, що за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ, повідомив Der Spiegel.

Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки

Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки

У Німеччині не менше семи депутатів Бундестагу і 31 депутат ландтагів (земельних парламентів) зазнали нової кібератаки, імовірно, з Росії. Відповідні повідомлення журналу Der Spiegel і телекомпанії WDR в п'ятницю, 26 березня, підтвердили два експерти в сфері кібербезпеки. При цьому вони відзначили, що нинішні атаки не порівнянні з масштабною кібератакою на німецький Бундестаг в травні 2015 року, коли хакери зламали комп'ютери в багатьох депутатських кабінетах, зокрема, в парламентському кабінеті канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel).

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За словами експертів, нинішні кібератаки були націлені переважно на приватні електронні поштові скриньки парламентарів. "Це легша мета, ніж IT-інфраструктура Бундестагу", - пояснив один зі співрозмовників німецьких ЗМІ. Поки невідомо, чи вдалося хакерам роздобути будь-які дані. Від атаки постраждали переважно депутати від правлячих партій ХДС, ХСС і СДПН.

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Представник Бундестагу сказав, що поки немає ніяких підстав вважати, що кібератака завдала шкоди парламентській інфраструктурі. Всі депутати, які зазнали кібернападу, проінформовані про те, що трапилося. Експерти вважають, що за новою кібератакою стоїть хакерське угруповання Ghostwriter, яке, ймовірно, пов'язане з російською військовою розвідкою ГРУ.

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