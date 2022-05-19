РФ завдала удару по Чорноморському національному університету

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Російські війська обстріляли вночі Миколаїв ракетами. Руйнувань зазнав Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Миколаївщина практично щодня стає об'єктом обстрілів РФ. На фото - зруйнована школа у Миколаєві, 14 липня 2022 року
Війська РФ вночі середи, 17 серпня, обстріляли Миколаїв ракетами. Від обстрілів постраждав, зокрема, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
"Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об'єктах, зокрема ЧНУ імені П. Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
Також, за його словами, надвечір, 16 серпня, РФ вдарила по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч". Обійшлося без людських втрат.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що в університет влучили дві російські ракети. "Це справжні терористи, які прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші заклади освіти. У момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав", - написав він у Telegram. Уламками та ударною хвилею пошкоджень зазнали будинки навпроти навчального закладу. Він також опублікував фото наслідків удару по університетові.
Сєнкевич нагадав, що кілька днів тому міністерство оборони РФ у своєму зведенні повідомило про базування українських військових та складів боєприпасів і техніки на території університету ім. Петра Могили та школи №16.
"Я публікував відео і показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи", - зазначив мер міста.
15 липня від обстрілу РФ постраждали два найбільші університети Миколаєва: Національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відбулося часткове руйнування будівель вищих навчальних закладів. Сєнкевич уточнив, що в будівлі університету кораблебудування практично не залишилося аудиторій, що вціліли. Кім закликав університети всіх демократичних країн оголосити Росію терористом.