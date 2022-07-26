РФ нанесла ракетні удари по портовій інфраструктурі Миколаївщини

Російські війська нанесли у вівторок, 26 липня, масований ракетний удар по південних регіонах України, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. РФ випустила кілька ракет повітряного базування.

Як повідомило оперативне командування "Південь" Збройних сил України у Facebook, на Миколаївщині атакували портову інфраструктуру. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

Також є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя Миколаєва. Водночас по Миколаївському району армія РФ нанесла удар із зенітно-ракетного комплекса С-300 з території тимчасово окупованої Херсонщини.

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Росія обстрілює українські порти попри домовленості

22 липня Україна та Росія підписали в Стамбулі окремі угоди з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй про розблокування морських портів"Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для експорту з України зернових. А вже 23 липня Росія атакувала Одеський морський порт чотирма крилатими ракетами типу "Калібр". Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Більше доби росіяни відмовлялися визнавати причетність до атаки. Лише 24 липня міністерство оборони РФ підтвердило удар по морпорту Одеси. Там заявили, що знищили український військовий корабель, склад американських протикорабельних ракет "Harpoon", а також вивели з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту та модернізації корабельного складу Військово-морських сил України.

Сьогодні ж у військовій розвідці Великобританії повідомили, що РФ не влучила в протикорабельні "Гарпуни" в Одесі.

Україна планує розпочати експорт зерна попри обстріли

Керівництво ООН та Європейського Союзу, представники США, Німеччини й інших країн засудили удар по Одеському порту.

Україна, попри атаку, заявила, що продовжить технічну підготовку до експорту зернових Чорним морем. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 25 липня повідомив, що експорт зерна, супутніх продуктів харчування та добрив з трьох морських портів Одещини має розпочатися цього тижня.