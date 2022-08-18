Внаслідок удару РФ по гуртожитку на Салтівці семеро загиблих, 17 поранених

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176-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 18 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 серпня.
На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 18 серпня (час київський).
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Росія намагається виставити удари по її військових об'єктах в анексованому Криму як теракти, щоби відвернути увагу від порушень міжнародного права зі свого боку і від закликів визнати РФ державою-спонсоркою тероризму, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).
Американські аналітики вважають, що російські посадовці все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які нібито проводять мусульманські екстремістські організації. При цьому ISW пише, що напади на російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є актами тероризму, а доказів того, що ці напади вчинили ісламістські екстремісти немає.
17 серпня окупаційна "влада" Криму заявила, що Федеральна служба безпеки РФ нейтралізувала осередки організації "Хізб ут-Тахрір" у Джанкої та Ялті, бездоказово звинувативши Київ у координації операцій цієї організації.
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РФ наступала на кількох напрямках на сході України, втім безуспішно, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
При цьому РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Дніпропетровщини, а також Херсонщини та Миколаївщини.
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Станом на ранок четверга відомо про сімох загиблих і 17 постраждалих внаслідок удару РФ ввечері 17 серпня по гуртожитку на харківській Салтівці. Про це повідомляє Державна служба служба України з надзвичайних ситуацій. Пошук людей під завалами продовжується.
За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, о пів на десяту вечора російські війська влучили "Іскандером" у триповерховий житловий будинок. Серед поранених є 11-річна дитина, один чоловік перебуває у тяжкому стані.