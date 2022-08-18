Внаслідок удару РФ по гуртожитку на Салтівці семеро загиблих, 17 поранених

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 17 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події четверга, 18 серпня (час київський).

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Росія намагається виставити удари по її військових об'єктах в анексованому Криму як теракти, щоби відвернути увагу від порушень міжнародного права зі свого боку і від закликів визнати РФ державою-спонсоркою тероризму, пише у своєму щоденному звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що російські посадовці все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які нібито проводять мусульманські екстремістські організації. При цьому ISW пише, що напади на російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є актами тероризму, а доказів того, що ці напади вчинили ісламістські екстремісти немає.

17 серпня окупаційна "влада" Криму заявила, що Федеральна служба безпеки РФ нейтралізувала осередки організації "Хізб ут-Тахрір" у Джанкої та Ялті, бездоказово звинувативши Київ у координації операцій цієї організації.

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РФ наступала на кількох напрямках на сході України, втім безуспішно, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Так, російські сили намагалися просунутися в районі населених пунктів Миколаївка - Виїмка на Краматорському напрямку, але успіху не мали і відійшли.

На Бахмутському напрямку росіяни вели наступ у напрямках Володимирівка - Соледар, Покровське - Бахмутське, Покровське - Бахмут, Клинове - Бахмут, Семигір'я - Зайцеве, Семигір'я - Кодема та Гольмівський - Зайцеве. "На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку РФ вела наступ в районі населених пунктів Лозове - Первомайське, але безуспішно, тож відійшла.

Також російські солдати намагалися вести штурмові дії у Запорізькій області на напрямку Єгорівка - Шевченкове, але теж не мали успіху та відійшли.

При цьому РФ продовжує обстрілювати населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запорізької області, Дніпропетровщини, а також Херсонщини та Миколаївщини.

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Харків: Кількість жертв удару РФ по гуртожитку зросла

Станом на ранок четверга відомо про сімох загиблих і 17 постраждалих внаслідок удару РФ ввечері 17 серпня по гуртожитку на харківській Салтівці. Про це повідомляє Державна служба служба України з надзвичайних ситуацій. Пошук людей під завалами продовжується.

За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, о пів на десяту вечора російські війська влучили "Іскандером" у триповерховий житловий будинок. Серед поранених є 11-річна дитина, один чоловік перебуває у тяжкому стані.