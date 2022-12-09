Використовувати спорт для відбілювання воєнних злочинів - огидно, заявив Кулеба президенту Міжнародного олімпійського комітету, який сказав, що Макрон наполягає на участі Росії в Олімпійських іграх у Парижі. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 9 грудня.

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За минулу добу російська армія завдала п'яти ракетних і трьох авіаційних ударів по українській території, а також здійснила 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили 8 грудня атаки військ РФ у районах Білогорівки Луганської області та Кліщіївки і Мар'їнки Донецької. Серед іншого, українські військові вразили за день два російські склади боєприпасів.

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"Спорт поза політикою": Кулеба нагадав главі МОК про 184 убитих РФ спортсменів

Від початку повномасштабної війни проти України Росія вбила 184 українських спортсменів. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на слова президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Бах.

За даними ЗМІ, Бах заявив, що президент Франції Емманеуль Макрон наполягає на участі усіх країн, у тому числі й Росії, в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

"Пан Бах цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "спорт не повинен бути політизованим" і до спортсменів з України, Росії та Білорусі слід ставитися однаково. Використовувати спорт для відбілювання воєнних злочинів - огидно", - написав Кулеба у Twitter.

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