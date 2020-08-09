Власти могут ввести режим ЧП: правозащитник о ситуации в Беларуси

Уже четвертые сутки в Беларуси не утихают акции протеста и столкновения с силовиками после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным данным, в стране более 6 тысяч задержанных, а также зафиксирована смерть одного демонстранта. Из-за отсутствия интернета в стране и информации со стороны госорганов, многие родственники задержанных не могут найти своих близких. В интервью DW правозащитник Центра "Весна" Валентин Стефанович рассказал, как правозащитники пытаются помочь людям найти задержанных, можно ли доверять данным МВД, и как события будут развиваться дальше.

DW: Как правозащитники в целом оценивают ситуацию после президентских выборов в Беларуси?

Валентин Стефанович: Ситуация очень тяжелая, причем не только в Минске, а вообще по стране. Я бы сказал, что мы имеем дело с кризисом, связанным с правами человека. И он более серьезный и масштабный по сравнению с тем, что был в 2010 году. Если учитывать данные МВД - а других у нас и нет - то за эти три дня были задержаны не менее 6 тысяч человек. Мы видим, что мест задержаний не хватает. Задержанных вывозят, а куда - мы не знаем. Никакой информации родственники получить не могут - просто люди исчезли, в течение трех суток близкие не могут их найти.

- Насколько можно доверять данным МВД о количестве задержанных?

Валентин Стефанович (фото из архива)

- Я лично данным МВД не доверяю и не исключаю, что количество задержанных может быть и больше, как и число пострадавших. Мы знаем, что как минимум в трех госпиталях и больницах Минска находятся пострадавшие. Те спецсредства, которые применяют силовики, наносят много увечий демонстрантам, особенно светошумовые гранаты, которые разрываются на осколки, а также резиновые пули, которые в Беларуси впервые применяют в отношении демонстрантов.

Мы знаем, что как минимум один человек погиб - это МВД официально признало. Такого тоже никогда не было в Беларуси, чтобы в результате разгона демонстраций кто-то погиб. Правда, у нас сейчас нет никакой информации о личности этого человека - никто из родственников к нам не обращался, а органы следствия не распространяются по этому поводу по своим причинам.

- После первого дня протеста вы заявили, что в Минске погиб человек в результате наезда на него спецтехники. Но МВД эту информацию опровергло. Есть ли сейчас подробности об этом случае?

- Об этом случае сейчас тоже ничего не известно, имя этого человека мы не знаем. Нам этот сигнал поступил от медиков. И этот инцидент определенно имел место. Есть фотографии в интернете, где видно, как спецтранспорт врезается в демонстрантов - три человека серьезно пострадали. Была информация, что один из них в результате черепно-мозговой травмы до больницы не доехал.

- Во время акций протеста в Беларуси мишенью для правоохранительных органов также стали журналисты, которые освещали акции. Как вы оцениваете эту ситуацию?

Столкновение силовиков с протестующими в Минске в ночь на 11 августа

- Давление на журналистов укладывается в общую концепцию, которую мы наблюдали еще до начала этих событий, во время избирательной кампании. МВД обвиняло некоторых журналистов чуть ли не в организации этих акций - мол, они своими стримами ими руководят и организовывают. И были факты задержания журналистов, которые работают на улице со стримами. Я думаю, что для властей нежелательно распространение информации о том, что происходит в Беларуси, в частности в Минске. Поэтому мне кажется, что вчера журналисты были атакованы целенаправленно - мы знаем, что были разбиты камеры, журналисты подверглись нападению, избиению. Это, конечно, еще один из вопиющих фактов, который мы наблюдаем - журналисты во время исполнения профессиональных обязанностей столкнулись с угрозой для жизни и здоровья.

- Как вы работали в условиях отсутствия интернета (проблемы с интернетом в Беларуси появились 9 августа, связь наладилась только утром 12 августа. - Ред.)?

- Очень сложно, потому что не было связи с регионами. Кроме того, мы сами понесли потери - как минимум 6 членов правозащитного центра "Весна" были задержаны в регионах. У меня такое ощущение, что их, как и журналистов, целенаправленно изолировали.

- Люди звонят на стационарные телефоны, просто обрывают их, сообщают информацию, фамилии родственников, спрашивают у нас, где их можно найти. Мы всем помогаем по мере сил, потому что у нас тоже нет информации - нам ее никто не предоставляет. Мы даем телефоны, куда звонить людям, где могут находиться задержанные. Но вообще получать информацию очень сложно, потому что, я повторюсь, МВД никаких списков не предоставляет.

Сейчас мы хотим собирать свидетельства жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. И поэтому призываем людей дать свидетельские показания от своего имени, рассказать, что происходило: когда он был задержан, как с ним обращались в милиции. И потом мы будем использовать эту информацию в нашей международной работе - для докладов в структурах ООН, которые контролируют исполнение Беларусью обязательств по правам человека. Сейчас, наверное, это очень странно звучит, но действительно, у Беларуси есть международные обязательства в сфере прав человека - ведь Беларусь ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических правах, который власти обязаны исполнять.

- Как, по-вашему, могут развиваться события дальше?

Мужчина призывает силовиков не применять насилие

- Если акции протеста будут продолжаться с такой же интенсивностью, то я опасаюсь, что может быть введено чрезвычайное положение в стране. Если оно объявляется, то у нас издается указ со списком ограничений, которые будут действовать на протяжении какого-то времени. Может быть ограничение по перемещению - комендантский час, когда запрещено в ночное время появляться на улице. И, естественно, для поддержки режима чрезвычайного положения не будет достаточно органов милиции и внутренних войск - это требует привлечение армии.

Может быть ограничена деятельность организаций, политических партий, определенная цензура введена. Естественно, это будет сопровождаться еще большими арестами и задержаниями. Наверное, это теоретическая возможность, но если будут так развиваться события дальше, если будут предприятия выходить на забастовки и усиливаться демонстрации, то я такую ситуацию не исключаю.

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