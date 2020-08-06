Задержанные в Минске журналисты "Дождя" депортированы в Россию

Трое журналистов телеканала "Дождь" - корреспонденты Владимир Роменский и Василий Поклонский, а также оператор Николай Антипов, - которые были задержаны 9 августа в Минске, где они освещали выборы президента Беларуси, вернулись в Россию. "Задержанные в Минске журналисты "Дождя" уже в Смоленске. Их довез сотрудник российского посольства", - сообщается в ночь на понедельник, 10 августа, на сайте телеканала.

"Дождь" указывает также, что "после того, как корреспонденты взяли интервью у представителя объединенного штаба оппозиции Мария Колесниковой, люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели".

За что российских журналистов задержали в Минске

Владимир Роменский сообщил в эфире канала по телефону, что его и коллег задержали сотрудники РУБОПа, то есть отдела по борьбе с организованной преступностью. В итоге на журналистов составили административные протоколы, по которым было вынесено решение о депортации.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной задержания журналистов стало отсутствие у них аккредитации. В свою очередь главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко заявил, что необходимые для получения аккредитации документы были отправлены в МИД Беларуси 15 июня.

Задержания журналистов в Беларуси

Задержание корреспондентов телеканала "Дождь" - не первый инцидент такого рода за время предвыборной кампании в Беларуси. 5 августа, был задержан сотрудничающий с DW журналист Александр Бураков. Двумя днями позже он был приговорен к 10 суткам административного ареста. В тот же день, 7 августа, в Минске были задержаны три журналиста телеканала "Настоящее время", которых вскоре после этого выслали из страны. Въезд в Беларусь им запрещен на ближайшие 10 лет.

Кроме того, в ходе протестов, начавшихся в стране после официального завершения голосования на президентских выборах, по информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в разных городах страны было задержано около 15 сотрудников белорусских СМИ.

Поздно вечером 9 августа радиостанция Euroradio сообщила о том, что в Минске был избит фотограф агентства Associated Press (AP) Мстислав Чернов. Его увезли на "скорой".

Перед выборами правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Беларуси обеспечить журналистам возможность беспрепятственно освещать президентские выборы в стране, а также расследовать многочисленные случаи задержания сотрудников СМИ.

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