Тихановская и ее сторонники пойдут не на митинг, а на городской праздник

После того как штабу Светланы Тихановской поступил официальный отказ в проведении митинга в Парке дружбы народов в Минске, кандидат в президенты Беларуси, а также поддерживающие ее супруга бывшего главы Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало - Вероника Цепкало - и глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова объявили о том, что вечером в четверг, 6 августа, они, как граждане Беларуси, отправятся в Киевский сквер на организованный городскими властями день открытых дверей учреждений дополнительного образования "Калейдоскоп творчества".

Об этом женское трио рассказало в видеообращении, распространенном, в том числе, популярным белорусским Telegram-каналом "Страна для жизни". Видеоблог именно под таким названием вел до его задержания муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский. "Мы будем там, мы будем вместе. До встречи!" - сказали Тихановская, Цепкало и Колесникова.

Городские мероприятия на площадках для митингов

Киевский сквер - одна из шести площадок в Минске, на которых разрешено проводить легальные митинги, напоминают авторы Telegram-канала "Страна для жизни", добавляя, что в последнюю неделю перед выборами президента Беларуси эта и другие площадки "резко стали заняты под городские мероприятия".

Со своей стороны, сообщая о планах Тихановской, Цепкало и Колесниковой посетить городской праздник в Киевсом сквере, авторы другого популярного в стране Telegram-канала - "Беларусь головного мозга" - предложили провести на этом празднике флэшмоб в поддержку оппозиционного кандидата на выборах. Для этого сторонником Светланы Тихановской предложили прийти в белых майках, ровно в 19.00 поднять руки и в течение минуты махать белыми ленточками, "прощаясь со старой властью".

Митинги в поддержку Светланы Тихановской

4 августа митинг в поддержку Светланы Тихановской должен был пройти в Слуцке, однако городские власти в последний момент отказали организаторам в его проведении из-за срочного ремонта.

Митинг Тихановской в Гродно 1 августа, по оценке журналистов белорусского онлайн-издания Tut.by, собрал от семи до десяти тысяч участников. Однако самым массовым стал санкционированный митинг Светаны Тихановской в Минске 30 июля. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", на него вышли более 60 тысяч человек. Некоторые наблюдатели назвали это мероприятие самой массовой демонстрацией в истории современной Беларуси.

С 4 по 8 августа в Беларуси проходит досрочное голосование на выборах президента. 9 августа состоится основной день выборов. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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