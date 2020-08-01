 Тихановская и ее сторонники пойдут не на митинг, а на городской праздник | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2020

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Беларусь

Тихановская и ее сторонники пойдут не на митинг, а на городской праздник

После отмены митинга в ее поддержку в Минске Тихановская решила пойти на семейный праздник "Калейдоскоп творчества", организованный городскими властями в тот же вечер.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

После того как штабу Светланы Тихановской поступил официальный отказ в проведении митинга в Парке дружбы народов в Минске, кандидат в президенты Беларуси, а также поддерживающие ее супруга бывшего главы Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало - Вероника Цепкало - и глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова объявили о том, что вечером в четверг, 6 августа, они, как граждане Беларуси, отправятся в Киевский сквер на организованный городскими властями день открытых дверей учреждений дополнительного образования "Калейдоскоп творчества".

Об этом женское трио рассказало в видеообращении, распространенном, в том числе, популярным белорусским Telegram-каналом "Страна для жизни". Видеоблог именно под таким названием вел до его задержания муж Светланы Тихановской, Сергей Тихановский. "Мы будем там, мы будем вместе. До встречи!" - сказали Тихановская, Цепкало и Колесникова.

Городские мероприятия на площадках для митингов

Киевский сквер - одна из шести площадок в Минске, на которых разрешено проводить легальные митинги, напоминают авторы Telegram-канала "Страна для жизни", добавляя, что в последнюю неделю перед выборами президента Беларуси эта и другие площадки "резко стали заняты под городские мероприятия".

Со своей стороны, сообщая о планах Тихановской, Цепкало и Колесниковой посетить городской праздник в Киевсом сквере, авторы другого популярного в стране Telegram-канала - "Беларусь головного мозга" - предложили провести на этом празднике флэшмоб в поддержку оппозиционного кандидата на выборах. Для этого сторонником Светланы Тихановской предложили прийти в белых майках, ровно в 19.00 поднять руки и в течение минуты махать белыми ленточками, "прощаясь со старой властью".

Митинги в поддержку Светланы Тихановской

4 августа митинг в поддержку Светланы Тихановской должен был пройти в Слуцке, однако городские власти в последний момент отказали организаторам в его проведении из-за срочного ремонта.

Митинг Тихановской в Гродно 1 августа, по оценке журналистов белорусского онлайн-издания Tut.by, собрал от семи до десяти тысяч участников. Однако самым массовым стал санкционированный митинг Светаны Тихановской в Минске 30 июля. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", на него вышли более 60 тысяч человек. Некоторые наблюдатели назвали это мероприятие самой массовой демонстрацией в истории современной Беларуси. 

С 4 по 8 августа в Беларуси проходит досрочное голосование на выборах президента. 9 августа состоится основной день выборов. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня.

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Большой митинг Тихановской в Минске - самая массовая акция протеста в истории Беларуси?

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Контекст

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа, основной день выборов - 9 августа. За пост президента Беларуси борются пять кандидатов.  

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Тихановская против Лукашенко на выборах президента: большой митинг в Минске. DW Новости  

Тихановская – кандидат в президенты и один из главных соперников Лукашенко на выборах  

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