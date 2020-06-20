"Репортеры без границ" призывают власти Беларуси не мешать журналистам работать

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) в четверг, 6 августа, призвала власти Беларуси обеспечить журналистам возможность беспрепятственно освещать запланированные на 9 августа президентские выборы, а также расследовать многочисленные случаи задержания сотрудников СМИ.
За время избирательной кампании в стране были задержаны более 40 журналистов, освещавших митинги потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции, а также акции протеста в связи с отказом в их регистрации, сообщила организация на своем официальном сайте.
"Жесткие действия властей в отношении журналистов являются попыткой воспрепятствовать независимому освещению протестов людей против очередных перевыборов Лукашенко президентом Беларуси", - заявила пресс-секретарь RSF Катя Глогер (Katja Gloger). По ее словам, необходимо провести независимое расследование действий полиции, нарушавшей белорусские законы. Будучи членом ОБСЕ, Беларусь обязалась гарантировать независимым и иностранным СМИ возможность работать беспрепятственно и не подвергая себя опасности, подчеркнула Глогер.
DW протестует против задержания корреспондента в Могилеве
Работе иностранных СМИ власти создают препятствия по указанию президента Александра Лукашенко, отмечает RSF. Так, с начала июня на акциях протеста неоднократно задерживали освещавших их журналистов BBC, агентства Reuters, "Радио Свобода", телеканала Belsat TV, Euroradio.
В Могилеве 5 августа был задержан журналист Александр Бураков-старший, сотрудничающий с медиакомпанией Deutsche Welle (DW). Ему сначала пытались вменить перевозку контрафактного алкоголя, а когда его не нашли в машине журналиста, то обвинили в том, что его автомобиль числится угнанным и в нем подделан идентификационный номер.
DW выразила протест в связи с задержанием Буракова. "Попытки запугивания корреспондента DW показывают, в каких тяжелых условиях журналисты работают в Беларуси. Их преследуют, им мешают выполнять свои профессиональные обязанности, их задерживают", - заявила во вторник главный редактор DW Мануэла Каспер Кларидж (Manuela Kasper Claridge). Она призвала власти страны соблюдать свободу прессы и не препятствовать журналистам в выполнении их работы.
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Митинг прошел без задержаний
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Автор: Марина Барановская