 ″Репортеры без границ″ призывают власти Беларуси не мешать журналистам работать | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

"Репортеры без границ" призывают власти Беларуси не мешать журналистам работать

По данным организации, за время избирательной кампании были задержаны более 40 журналистов. DW протестует против задержания своего корреспондента в Могилеве.

На акциях протеста 14 и 15 июля в Беларуси были задержаны 16 журналистов. На фото акция в Минске 14 июля

На акциях протеста 14 и 15 июля в Беларуси были задержаны 16 журналистов. На фото акция в Минске 14 июля

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) в четверг, 6 августа, призвала власти Беларуси обеспечить журналистам возможность беспрепятственно освещать запланированные на 9 августа президентские выборы, а также расследовать многочисленные случаи задержания сотрудников СМИ.

За время избирательной кампании в стране были задержаны более 40 журналистов, освещавших митинги потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции, а также акции протеста в связи с отказом в их регистрации, сообщила организация на своем официальном сайте.

"Жесткие действия властей в отношении журналистов являются попыткой воспрепятствовать независимому освещению протестов людей против очередных перевыборов Лукашенко президентом Беларуси", - заявила пресс-секретарь RSF Катя Глогер (Katja Gloger). По ее словам, необходимо провести независимое расследование действий полиции, нарушавшей белорусские законы. Будучи членом ОБСЕ, Беларусь обязалась гарантировать независимым и иностранным СМИ возможность работать беспрепятственно и не подвергая себя опасности, подчеркнула Глогер.

DW протестует против задержания корреспондента в Могилеве

Работе иностранных СМИ власти создают препятствия по указанию президента Александра Лукашенко, отмечает RSF. Так, с начала июня на акциях протеста неоднократно задерживали освещавших их журналистов BBC, агентства Reuters, "Радио Свобода", телеканала Belsat TV, Euroradio.

В Могилеве 5 августа был задержан журналист Александр Бураков-старший, сотрудничающий с медиакомпанией Deutsche Welle (DW). Ему сначала пытались вменить перевозку контрафактного алкоголя, а когда его не нашли в машине журналиста, то обвинили в том, что его автомобиль числится угнанным и в нем подделан идентификационный номер.

DW выразила протест в связи с задержанием Буракова. "Попытки запугивания корреспондента DW показывают, в каких тяжелых условиях журналисты работают в Беларуси. Их преследуют, им мешают выполнять свои профессиональные обязанности, их задерживают", - заявила во вторник главный редактор DW Мануэла Каспер Кларидж (Manuela Kasper Claridge).  Она призвала власти страны соблюдать свободу прессы и не препятствовать журналистам в выполнении их работы.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:29

18 дней в карцере: зачем Лукашенко закрыл Тихановского в тюрьме?

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Бабарико: как устранили оппонента Лукашенко  

"Не слушайте вранья!": что Лукашенко сказал о ЧВК Вагнера и коронавирусе. DW Новости  

Также по теме

Weißrussland Minsk Proteste im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen

В Беларуси на акциях солидарности задержаны не менее 100 человек 20.06.2020

В Минске и других городах Беларуси прошли акции в поддержку альтернативных претендентов на пост президента. Задержаны не менее 100 человек, в том числе журналисты и иностранцы, сообщают правозащитники.

Weißrussland Journalist Alexander Burakov

В Беларуси отпущен на свободу журналист Александр Бураков 19.05.2020

Александр Бураков провел 10 суток ареста по обвинению в двухминутном участии в несогласованной акции. Подобные сроки получили четверо журналистов, ряд правозащитников и других граждан.

Symbolbild - Venezuela - Verhaftung

В Могилеве задержали журналиста Александра Буракова-младшего 15.05.2020

Александр Бураков-младший доставлен в отделение милиции Ленинского района Могилева. С начала недели - это минимум пятый журналист, задержанный по делу об участии в несанкционированных акциях.

Реклама

Самые читаемые

Наживаясь на памяти о Холокосте: преступные авантюры внука коменданта Освенцима  

Взрыв в порту Бейрута. Что уже известно  

На пути шествия в Хабаровске неизвестные открывают сточные люки  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно