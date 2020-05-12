ЕС потребовал немедленно освободить журналистов в Беларуси

Брюссель требует "незамедлительно освободить" пять журналистов, на минувшей неделе задержанных и приговоренных к административному аресту в Беларуси по делу об участии в несанкционированных акциях. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, в понедельник, 18 мая, поступившем в DW.
Речь идет об Александре Буракове-старшем, сотрудничающем с DW, его племяннике - Александре Буракове-младшем, Михаиле Аршинском, Дмитрии Лупаче и Алесе Асипцове. Как напомнил Стано, все они, по сообщениям СМИ, освещали общественные акции в поддержку известного блогера Сергея Тихановского, ранее объявившего о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси.
В преддверии старта предвыборной кампании
"Свободные, разноплановые и независимые СМИ - это одна из основ демократического общества. В связи с тем, что Беларусь подходит к кампании по выборам президента, обеспечение свободы средств массовой информации имеет особое значение", - уверены во внешнеполитической службы ЕС. Выборы запланированы на 9 августа.
В этой связи Евросоюз настаивает на немедленном освобождении репортеров и требует гарантировать им право выполнять свою работу "без страха" и угрозы вмешательства.
Бураков-младший не выходил из квартиры несколько дней
Бураков-младший был задержан 15 мая, последним из пяти журналистов. Он знал, что его разыскивают сотрудники милиции, поэтому не выходил из квартиры несколько дней. В минувшую пятницу милиция в сопровождении домовладельца пришла к нему, после чего он был доставлен в отделение милиции Ленинского района Могилева.
По данным правозащитного центра "Весна", с 6 мая всего были задержаны или вызваны в милицию около 120 человек. При этом 50 из них осуждены на различные сроки административного ареста - от 2 до 25 суток. Еще 20 человек оштрафованы на общую сумму примерно в 6 тысяч евро (в пересчете).
Блогер Тихановский идет в президенты Беларуси
Гомельский блогер Сергей Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал на видео информацию о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в ряде городов прошли первые акции в его поддержку. Блогера осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста, после задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси 9 августа.
Центризбирком страны 15 мая уже отказал в регистрации 10 инициативным группам по выдвижению кандидатов.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская