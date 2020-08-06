ЕС призвал Минск провести мирные, свободные и справедливые выборы

Евросоюз в пятницу, 7 августа, обратился к официальному Минску с призывом провести мирные, свободные и справедливые выборы. Только таким образом возможно укрепление суверенитета и независимости страны, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Беларусью", - указал дипломат.

По словам Борреля, в ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в стремлении к демократии и свободным выборам. При этом "мирная мобилизация общества до сих пор встречала неприемлемые ограничения свободы СМИ и собраний, а также сопровождалась задержаниями мирных протестующих, наблюдателей и активистов", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике.

В ЕС назвали "неприемлемыми" ограничения свобод в Беларуси

От лица ЕС Боррель призвал белорусские власти гарантировать реализацию всех политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных демонстрантов, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.

При этом Боррель подчеркнул, что соблюдение Минском прав человека и принципов демократии будет находиться в центре внимания Евросоюза при формировании его политики в отношении Беларуси.

ФРГ, Франция и Польша призвали Минск освободить всех политзаключенных

С аналогичным обращением к Беларуси 7 августа выступили и министры иностранных дел Германии, Франции и Польши - Хайко Мас (Heiko Maas), Жан-Ив Ле Дриан и Яцек Чапутович. "Мы призываем власти Беларуси освободить всех заключенных по политическим мотивам, воздержаться от применения насилия или действий, нарушающих права человека, в том числе гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа ", - говорится в совместном заявлении дипломатов, распространенном пресс-службой МИД ФРГ.

При этом три европейских министра подчеркнули, что Беларусь является близким соседом ЕС и активным членом программы Восточного партнерства. "Мы верим в развитие отношении между Беларусью и ее народом и Европейским Союзом, которое будет основано на уважении общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и принципы правового государства", - говорится в их совместном заявлении.

Задержания перед выборами в Беларуси

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", с начала избирательной кампании в стране было задержано порядка 1300 человек. В свою очередь международная правозащитная организация "Репортеры без границ" подсчитала, что среди задержанных перед президентскими выборами в Беларуси было более 40 журналистов, освещавших митинги потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции, а также акции протеста в связи с отказом в их регистрации.

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