ЕС призвал Минск провести мирные, свободные и справедливые выборы

Соблюдение Минском прав человека и принципов демократии будет находиться в центре внимания Евросоюза при формировании политики в отношении Беларуси, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике Боррель.
Евросоюз в пятницу, 7 августа, обратился к официальному Минску с призывом провести мирные, свободные и справедливые выборы. Только таким образом возможно укрепление суверенитета и независимости страны, подчеркнул верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
"ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Беларусью", - указал дипломат.
По словам Борреля, в ходе избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в стремлении к демократии и свободным выборам. При этом "мирная мобилизация общества до сих пор встречала неприемлемые ограничения свободы СМИ и собраний, а также сопровождалась задержаниями мирных протестующих, наблюдателей и активистов", говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике.
От лица ЕС Боррель призвал белорусские власти гарантировать реализацию всех политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов, воздержаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных демонстрантов, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам.
При этом Боррель подчеркнул, что соблюдение Минском прав человека и принципов демократии будет находиться в центре внимания Евросоюза при формировании его политики в отношении Беларуси.
С аналогичным обращением к Беларуси 7 августа выступили и министры иностранных дел Германии, Франции и Польши - Хайко Мас (Heiko Maas), Жан-Ив Ле Дриан и Яцек Чапутович. "Мы призываем власти Беларуси освободить всех заключенных по политическим мотивам, воздержаться от применения насилия или действий, нарушающих права человека, в том числе гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа ", - говорится в совместном заявлении дипломатов, распространенном пресс-службой МИД ФРГ.
При этом три европейских министра подчеркнули, что Беларусь является близким соседом ЕС и активным членом программы Восточного партнерства. "Мы верим в развитие отношении между Беларусью и ее народом и Европейским Союзом, которое будет основано на уважении общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и принципы правового государства", - говорится в их совместном заявлении.
По данным белорусского правозащитного центра "Весна", с начала избирательной кампании в стране было задержано порядка 1300 человек. В свою очередь международная правозащитная организация "Репортеры без границ" подсчитала, что среди задержанных перед президентскими выборами в Беларуси было более 40 журналистов, освещавших митинги потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции, а также акции протеста в связи с отказом в их регистрации.
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