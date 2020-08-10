Центр "Весна" сообщил о погибшем во время протестов в Минске

В Минске в ходе массовых протестов после завершения голосования на президентских выборах погиб один человек, сообщил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. "Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", - указал он в интервью ТАСС в понедельник, 10 августа.
Официального подтверждения этой информации нет. Белорусское издание Tut.by, сайт которого недоступен с вечера 9 августа, в соцсетях разместил видео, на котором видно, как автозак наехал на находившегося на дороге человека и, не сбавляя скорости, поехал дальше. Другие участники протестов вынесли пострадавшего с проезжей части.
Десятки пострадавших в Минске
Кроме того, по данным "Весны", в больницах Минска находятся десятки пострадавших во время протестов. "Известно, что два отделения войскового госпиталя заняты ранеными. Кроме того, потерпевшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска", - указали правозащитники.
Правозащитный центр "Весна" ведет также подсчет задержанных в день выборов и ночью после них. По его данным на 10.30 мск, в Минске 9 августа было задержано 129 человек. Еще 111 задержанных правозащитники насчитали в регионах, в том числе в Могилеве, Гродно, Витебске, Гомеле, Бресте и Полоцке.
Протесты в Минске и других городах
После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с милицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Силовики применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с омоновцами произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.
Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил о предварительных результатах голосования, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская - 9,9 процента.
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Автор: Ирина Филатова