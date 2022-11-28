В Киеве призвали снять табу на поставки современного оружия

На 278-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 28 ноября (время московское).

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Литва за последние дни отправила в Украину шесть грузовиков с 114 трансформаторами, при этом в общей сложности планируется отправить 252 единицы, сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, литовские энергокомпании уже направили Украине помощь на сумму 3 миллиона евро для восстановлении энергетического сектора, помощь на еще 2 миллиона евро направляется сейчас.

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В Администрации президента Украины призвали Запад как можно скорее отложить возражения по поводу поставок Киеву современных вооружений и предоставить, в частности, американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и баллистические ракеты ATACMS, немецкие танки Leopard. "Patriot? Leopard? ATACMS? Каждый удар России по критической инфраструктуре, чтобы оставить без света и воды миллионы украинцев, должен снимать табу с поставок современных видов вооружений от союзников. Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен ощущать цену каждого следующего шага", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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