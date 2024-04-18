Силовики в Беларуси взялись посылки политзаключенным

Следователи допрашивают осужденных, пытаясь узнать, кто помогал им, пока они были в СИЗО, и предлагали ли фонды свою поддержку.

В Беларуси - новый удар по солидарности с политзаключенными. На этот раз силовики задерживают людей, которые отправляли посылки и денежные переводы обвиняемым в следственный изолятор. Дать против них показания в Следственный комитет вызывают тех, кого уже осудили за политическую позицию. О чем спрашивают следователи и что грозит за помощь, в материале DW.

Следователи спрашивают, кто и почему помогал политзаключенным

Марину осудили за участие в протестах и приговорили к "домашней химии". Недавно ее вызвали на допрос в Следственный комитет, но уже как свидетеля. "Следователь расспрашивал о людях, которые отправляли мне посылки и денежные переводы, пока я находилась в СИЗО, - рассказала собеседница. - Большинство отправителей я вообще не знаю. Часто я получала символические суммы - 10-20 рублей (около 3-6 евро), в посылках были конфеты, печенье, может быть, иногда крем и носки. Конечно, это очень поддерживало, но основная поддержка, пока сидишь, - на родственниках".

По словам женщины, судя по вопросам, у следователя был список на каждого отправителя. "Если я говорила, что это моя подруга или родственник, с которым у нас разные фамилии, уточняющих вопросов не было, - продолжает она. - Если говорила, что не знаю человека, следователь спрашивал, откуда люди могли узнать, что я в СИЗО".

"Насколько я поняла, несколько человек из тех, кто мне помогал, уже задержаны и находятся в СИЗО, - говорит она. - Еще следователь спрашивал, почему меня признали политзаключенной, обращались ли мои родные с такими просьбами к правозащитникам. Уточнял, предлагали ли мне или близким помощь от фондов".

Во время допроса следователь упоминал организации и инициативы "Вясна", "Страна для жизни", BySol, "Письма Солидарности Беларусь 2020" и Dissidentby, вспоминает Марина.

"Помощь была символическая"

Похожий допрос прошла еще одна, уже бывшая политзаключенная, ее осудили за негативные комментарии в адрес представителя власти. "Меня спрашивали, сколько денег и посылок я получила, пока была в СИЗО, - рассказывает Анна. - Я честно ответила, что уже не помню. Но уточнила, что помощь была символическая. Следователь интересовалась, получали ли от незнакомых людей посылки другие обвиняемые из моей камеры. Я ответила, что не следила за этим".

По словам Анны, она пыталась уточнить у следователя, что противозаконного в такой помощи, ведь каждый перевод, передача, посылка и письмо проходят через внутренний тюремный контроль. "Как можно считать такую помощь незаконной, если ее пропустили сотрудники СИЗО? - удивляется женщина. - Но следователь мне ничего не объясняла".

"Суммы не имеют значения"

Юрист правозащитного центра "Вясна" Павел Сапелко называет действия силовиков планомерным подавлением солидарности в обществе. "Можно вспомнить дело против волонтеров фонда "Страна для жизни", их задержали просто за то, что они носили передачи политзаключенным", - говорит эксперт.

В 2021-м силовики задержали Антона Сташевского, Юлию Сырых, Татьяну Островскую и Марину Дубровскую. В доме, где волонтеры формировали продуктовые передачи для политзаключенных, прошел обыск. Сначала им предъявили обвинение в финансировании экстремистского формирования (ст. 361-2 УК РБ). Однако позже обвинение переквалифицировали, в итоге Сташевского приговорили к 8 годам лишения свободы по статье "Заговор с целью захвата власти" (ч.1 ст. 357 УК), Дубровскую - к 1,5 годам за обучение, подготовку и финансирование участников протестов (ч.2 ст. 342 УК). Островская и Сырых вышли из СИЗО под подписку о невыезде и бежали из Беларуси.

Павел Сапелко Фото: DW

По мнению Павла Сапелко, так силовики могут поступить и с задержанными, которые отправляли денежные переводы и посылки, потенциально в опасности находятся тысячи человек.

"Суммы, которые отправляли политзаключенным, не имеют значения, - продолжает собеседник. - Силовики закрывают глаза и на то, что помощь политзаключенным оказывалась, когда приговор в отношении них не вступил в законную силу, то есть по факту они еще не были осуждены, когда получали посылки и переводы. Находясь в СИЗО, никакой экстремистской деятельностью человек заниматься не может - он под круглосуточным контролем, но и это игнорируют".

Условия непредсказуемой уголовнаой ответственность

В апреле Следственный комитет РБ сообщил, что Наталью Малец из Бреста, которая отправила 125 денежных переводов политзаключенным (общая сумма - около 1500 рублей, это примерно 430 евро), задержали за содействие экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 361-4 УК, наказание - до 4 лет "химии" или от 2 до 6 лет колонии). В 2023 году Наталья сама была осуждена на 1,5 года "домашней химии" за негативные комментарии в адрес чиновников.

С 2020 года белорусы живут в условиях непредсказуемости уголовной ответственности, говорит Сапелко: "Закон должен быть таким, чтобы гражданин четко понимал, в чем заключается противоправность его действий. В случае с так называемым экстремизмом власти намеренно используют расплывчатые трактовки для политического преследования не только тех, кто не согласен с режимом, но и тех, кто проявил к ним сострадание".