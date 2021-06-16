Пандемия: Еврокомиссия одобрила план Испании по восстановлению экономики

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 162 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 17 июня (время московское).

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Вслед за Португалией Испания также получила со стороны Еврокомиссии одобрение плана правительства по восстановлению экономики от последствий пандемии. Согласно этому документу, до 2026 года Мадрид получит на эти цели почти 70 млрд евро. При этом около 40 процентов этой суммы должны быть инвестированы в борьбу с изменением климата, указали в Брюсселе.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) высказался за то, чтобы масочный режим в школах действовал как минимум до начала летних каникул.

По словам политика, он "с большим пониманием" относится к федеральным землям, которые собираются придерживаться этого ограничения до конца учебного года. Будет ли ношение масок отменено после каникул, решат министры образования земель в зависимости от эпидемиологической ситуации и уровня вакцинации, указал Шпан.

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Британское правительство планирует сделать обязательной прививку от коронавируса для персонала по уходу за больными и немощными людьми в Англии. Необходимость защитить людей из группы риска, по мнению Лондона, важнее, чем право сотрудников свободно решать, хотят ли они прививаться. Если парламент поддержит инициативу, она вступит в силу в октябре.

Профсоюзы раскритиковали это решение за то, что в данной ситуации с сотрудниками по уходу за больными обращаются иначе, чем с остальным населением страны. По данным профсоюза GMB, более трети сотрудников, работающих в области ухода за больными и немощными людьми, будут готовы задуматься об увольнении, если к вакцинации их будут принуждать.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 16 июня >>>

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