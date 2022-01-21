"Не похоже на экономическое дело". Жена Василевича о суде над мужем

Уже почти полтора года совладелец рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и "The Village Беларусь") Александр Василевич содержится под арестом в СИЗО на улице Володарского в Минске. Только теперь, 24 января, над ним начался судебный процесс по статье 243 ч. 2 - уклонение от уплаты налогов. В чем конкретно обвиняют Василевича долго было неизвестно - с адвокатов взяли подписку о неразглашении.

Перед началом суда DW поговорила с его женой Надеждой Зеленковой об аресте и содержании мужа в СИЗО, сути обвинений и о сказках, которые Александр пишет и отправляет дочери.

Deutsche Welle: Надежда, расскажите о том, как арестовали Александра - это стало для вас неожиданностью?

Надежда Зеленкова: Сашу арестовали в конце августа 2020 года. В тот день были задержаны несколько человек, проходили обыски во всех структурах, связанных с его бизнесами - рекламное агентство, галерея современного искусства "Ў" (У нескладовае), винный бар и издательство Mint Media. Обыски проходили и у меня в офисе, у меня дома, у мамы дома - я тогда провела в Департаменте финансовых расследований КГК 10 часов.

Александр Василевич и Надежда Зеленкова (фото из архива)

Но всех отпустили, оставили только Сашу. Он находится в СИЗО на Володарского уже почти полтора года, 17 месяцев. Я сама была на протяжении всего этого времени подозреваемой в его уголовном деле, но недавно получила информацию, что меня больше в нем нет. Но счета компании до сих пор заморожены.

Откровенно говоря, если бы я знала, что будет второй арест, меня бы не было в стране, и Саши тоже, я бы настояла на отъезде. Конечно, это было неожиданностью в том объеме и масштабе, как это происходило и как сейчас происходит. Никто не предполагал, что это возможно.

- Чем в Беларуси Александр занимался до ареста?

- Основной большой проект Саши, которым он занимается почти всю жизнь - рекламный бизнес. У него сеть рекламных агентств, которые обслуживают крупных клиентов. Это основной бизнес, им Саша занимался 95% своего времени.

Также был проект Галереи современного искусства "Ў", который вместе с друзьями арт-директорами существовал на протяжении, наверное, 12 лет. Арт-директоры самостоятельно им управляли, но когда им нужен был совет или помощь, они приходили к Саше. Дополнением галереи был винный бар - он был создан, чтобы поддержать ее.

Еще один бизнес - издание Kyky.org и "The Village Беларусь", которые точно также самостоятельно управлялись Сашей Романовой и главными редакторами, но они могли приходить за консультацией к Саше.

- Что известно об уголовном деле и обвинении против Александра?

- Подробностей немного. Я знаю первоначальное обвинение, потому что мне его показывали, но я под подпиской и не могу говорить о деталях. Могу сказать, что какие-либо следственные действия с Сашей велись крайне редко за эти полтора года - количество допросов можно на пальцах одной руки пересчитать.

- Александра обвиняют по экономической статье о неуплате налогов. Как вы считаете, претензии властей правда чисто экономические или это все-таки политическое дело?

- Саша был признан политическим заключенным сразу после ареста. Все было бы иначе, если бы Сашу не звали на ту встречу в СИЗО КГБ с Лукашенко 10 октября 2020 года. Поэтому не очень похоже на то, что это экономическое дело.

У меня нет однозначного ответа, почему Сашу преследуют. Я думаю, его было слишком много в разных историях. Если вы в сфере культуры - тут есть Саша, если вы в медиа - тут тоже есть Саша. Явно есть какое-то представление о том, кто он, насколько он влиятелен и почему выгоднее его держать в тюрьме, чем отпустить.

- Как Александр себя чувствует в тюрьме?

- Много читает. Отвечает на письма, занимается физкультурой, в которой делает большие успехи с учетом того, в каком состоянии его руки и ноги. У него давно не гнется рука, разорваны связки на ноге, при этом он делает больше 1000 отжиманий в день, и в общем старается себя поддерживать в форме.

Бытовая жизнь занимает много времени. Он все время был в камере, в которой 12 человек, а сейчас перевели в другую, где еще больше. Представьте себе, что 12 человек должны почистить зубы - это все растягивается во времени. Приготовить салат, когда нет ни посуды, ни ножей - тоже вызов. Много бытовухи, чтение, иногда они смотрят по телевизору фильмы, но редко, только по выходным, а остальное время держат телевизор выключенным.

- Что для вас самое тяжелое в разлуке с супругом? Насколько я знаю, у вас родилась дочь уже после ареста Александра.

- Да, дочка родилась после того, как его арестовали, он ее никогда не видел, хотя ей уже год и полтора месяца. На самом деле, все тяжело. Тяжело быть одной с двумя детьми, только родив. Тяжело быть постоянно неуверенной в том, что человек находится хотя бы в относительной безопасности. Если арестанты заболевают, то медицинскую помощь в теории они могут получить, но она специфическая - парацетамол и иногда разрешение лежать на кровати, хотя в принципе лежать на ней нельзя в течение дня. Тяжело от представления того, как работает система, и понимания, как много друзей внутри этого ада.

- Расскажите о сказках, которые Александр пишет дочкам из тюрьмы. Вы ведь даже собрали их все в электронную книгу?

- Эту книгу я собирала к его Дню рождения в сентябре, он тогда уже больше года был под арестом. Сказки он начал писать Адели, старшей дочери. Младшая еще не поймет, он ей шлет рисунки. На самом деле только первую часть собрала в книгу. Он еще три сказки прислал, которые я не публиковала, и сказал, что отправил еще одну.

Эти сказки про папу и пингвина, сидящих в камере в тюрьме, в веселом формате объясняют дочке основные термины поведенческой экономики. Но сказки разные, не все они позитивные и веселые. Он по-своему рассказывает то, как переживает все, что с ним происходит, и не всегда это веселые штуки.

Думаю, что подсоберу еще сказок, и выпущу обновление книги. Конечно, хочется, чтобы он наконец вышел на свободу и этим занялся сам.

- 24 января начинается суд над Александром. Чего вы ожидаете от процесса?

- Я не строю ни надежд, ни планов. Безусловно, сколько бы мы ни говорили, что не надеемся и не верим, мы по-своему надеемся и верим. Мое основное желание - чтобы суд прошел быстро.

Что касается приговора, то ожидания только те, что прописаны в статье УК: ему могут дать либо 5 лет ограничения свободы, либо от 3 до 7 лет лишения свободы. Какой будет приговор, я не знаю и не хочу гадать. Это решение, боюсь, даже не судья принимает.

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