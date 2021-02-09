"Очнулся в реанимации": истории белорусов, находящихся на лечении в ФРГ
В Германии оказывают медицинскую помощь пострадавшим во время мирных протестов в Беларуси. DW поговорила с теми, кто приехал на лечение, и с теми, кто организует медицинскую помощь в ФРГ.
На акции протеста в Минске, 9 августа 2020 года
"Меня ранило рядом с тем местом, где был убит Александр Тарайковский (первый погибший в Минске протестующий, чья смерть была официально подтверждена. - Ред.)", - рассказывает Григорий. "Чуть не вошел в историю Беларуси", - добавляет он и смеется. Улыбка выглядит криво, правый уголок рта менее подвижен, чем левый. Но тот факт, что Григорий шутит, можно считать чудом, ведь после полученной черепно-мозговой травмы его шансы на выживание, по мнению врачей, составляли лишь 20 процентов. Подробности о травме и свое настоящее имя он в целях безопасности раскрывать не хочет.
"Весь Минск вышел": история Григория
В тот теплый летний вечер Григорий после работы пошел на мирную акцию в Минске против фальсификации выборов президента. "Это даже нельзя митингом назвать, люди просто стояли. Очень много людей, такое чувство, что весь Минск вышел. Интернет выключили, вот люди и вышли. Атмосфера была, как на стадионе во время матча", - говорит молодой человек. Он вспоминает, что, когда протестующих начали разгонять силовики, он забежал в близлежащий магазин, потом вышел из него и… больше он ничего не помнит. Григорий очнулся в реанимации, где неделю провел в коме.
Он рассказывает, что после полученной травмы перенес восемь операций и провел в общей сложности около четырех месяцев в больнице. Первое время правые нога и рука были парализованы, правая часть лица была словно заморожена, говорить он не мог. Сейчас речь восстановилась, хотя некоторые слова даются с трудом. "Сколько мне лет? Из-за афазии я порой забываю числа. Ах да, 29", - говорит Григорий.
Протесты в Минске, 9 августа 2020 года
Он программист, политикой интересовался, за новостями следил, но активно гражданскую позицию не выражал. "Я впервые участвовал в выборах, голосовал за Тихановскую. Я знал, что выборы будут сфальсифицированы, но хотел, чтобы те, кто будет считать голоса, увидели, сколько людей против", - говорит Григорий. Моторика его правой руки все еще нарушена (печатать на клавиатуре или шнуровать ботинки невозможно), но он рад, что пострадало левое полушарие мозга, а не правое, и что "не стал умственно отсталым".
"Он остался самим собой. Когда пришел в сознание, попросил наушники, планшет, электронную книгу", - вспоминают его родственники. Спустя полгода после получения травмы Григорий прилетел на реабилитацию в Германию. В госпитале он занимается с физиотерапевтами, эрготерапевтами и тренерами, чтобы вернуть полный контроль над своим телом.
Кто организует медицинскую помощь белорусам
Организовать лечение Григория помогли волонтеры - представители белорусской диаспоры в ФРГ. Среди них - менеджер в IT-сфере Елизавета, она родом из Беларуси, но больше 20 лет живет в Германии. "После августовских событий я, как и многие, не могла делать ничего, не могла работать, спать, есть - только читать новости. Лучшее лекарство в таком случае - действие", - рассказывает она. На акциях солидарности с белорусами в Германии и в интернете Елизавета познакомилась с единомышленниками, с которыми они организовали группу по организации медицинской помощи пострадавшим белорусам.
Как рассказывает Елизавета, вначале все казалось сложным: из-за пандемии COVID-19 въезд в ФРГ ограничен не только для туристов, но и для пациентов. Чтобы получить визу, нужен четкий диагноз, который поставить удаленно сложно. Однако постепенно группе волонтеров удалось наладить контакты и с пациентами, и с посольством ФРГ в Минске. Диаспора и правозащитная организация Libereco также помогли собрать средства на лечение Григория.
Еще один белорус, получивший гуманитарную визу для лечения в Германии, - Владимир (имя изменено). После встречи с друзьями он ждал такси на одной из улиц Минска. На нем была надета байка (спортивная кофта. - Ред.) с изображением герба "Погоня" - протестной символикой в нынешней Беларуси. "Ко мне подошли сотрудники милиции, человек семь, в шлемах и с автоматами, ничего не спросив, поставили меня на колени, заломали мне руку, я потерял сознание из-за болевого шока. Когда очнулся, подъехала "скорая", меня забрали в больницу. Оказалось, что у меня раздроблено плечо, мне сделали операцию, вставили пластину. Правая рука сначала вообще не работала", - рассказывает он.
После выписки из больницы Владимир узнал, что на него завели два административных дела - за хулиганство и неповиновение власти. На суде он отказался признавать вину. Опасаясь репрессий и возможной потери руки, Владимир решил покинуть страну. О том, чтобы ему открыли гуманитарную визу, ходатайствовали волонтеры из Razam - объединения белорусов, проживающих в Германии. Молодой человек до сих пор в шоке от того, что причиной жесткого обращения с ним стал символ на одежде: "В тот момент я даже забыл, что был в этой байке. Забыл, в какой стране живу, что это может вызвать такую агрессию." Владимир надеется на продление визы и продолжение амбулаторного лечения в Германии: "Я позитивный человек. Рука по моим ощущениям идет на поправку".
Волонтеры в Германии надеются, что смогут помочь не только Григорию и Владимиру, но и другим пострадавшим белорусам. "К сожалению, наша помощь еще востребована," – рассказывает Елизавета. "Это не только терапия для наших пациентов, но и моя личная терапия, когда я осознаю, что я делаю нечто полезное и могу помочь конкретным людям", - говорит она.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Автор: Виктория Зарянка
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