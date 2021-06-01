Коронавирус: в Швейцарии - первый день без смертей

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 172 млн жителей планеты. Около 3,7 млн заболевших скончались, свыше 154 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 3 июня (время московское).

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По итогам онлайн-конференции доноровмеждународной программы (механизма) равного доступа к вакцинам COVAX было собрано дополнительные 2,4 млрд долларов. Это на 400 млн больше, чем планировалось. На эти средства COVAX сможет заказать 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса. В то же время на конференции была выражена озабоченность по поводу дефицита поставок препаратов.

Целью конференции, организованной по инициативе Японии и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI, был сбор дополнительных 2 млрд долларов к уже собранным 6,3 миллиарда. Ожидается, что вакцины, поставка которых запланирована на 2021 год и начало 2022 года, смогут защитить около 30 процентов взрослого населения более 90 бедных стран.

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В Швейцарии впервые за все время эпидемии COVID-19 не зарегистрировано ни одного летального исхода от болезни. По данным Федерального управления здравоохранения, за минувшие сутки выявлено 717 новых случаев заражения. Общее число инфицированных с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 выросло до 696 213, скончались 10 268 человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 июня >>>

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