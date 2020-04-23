G20: Меркель призвала увеличить финансирование глобального механизма вакцинации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к более тесному международному сотрудничеству для обеспечения доступа к вакцинам от коронавируса. Соответствующее заявление она сделала в субботу, 21 ноября, на саммите G20, который проходит в онлайн-формате.

"Чтобы сдержать пандемию, вакцинация должна быть возможна и доступна для каждой из стран. Выделенных на это средств не хватает… Нам необходимо надежное финансирование, более эффективное сотрудничество и независимость (в принятии решений. - Ред.)", - считает она. Цель международной кампании - сделать доступными до конца 2021 года 2 млрд доз вакцины. "Для этой инициативы уже собраны почти 5 млрд долларов (4,2 млрд евро). Вклад Германии - свыше 500 миллионов евро", - пояснила Меркель.

Саммит G20 проходит в виртуальном формате

Речь, в частности, идет о задействовании глобального механизма COVAX, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения. К COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, включая Китай, - но не США.

G20: борьба с пандемией, финансовый кризис, изменения климата

Борьба с пандемией, международный экономический кризис и изменение климата стали основными темами саммита "двадцатки", который проходит 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии.

Форум открыл король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Он также высказался за равномерное распределение вакцин и за то, чтобы они были доступны в ценовом плане развивающимся странам.

В саммите принимает участие и президент США Дональд Трамп. Вашингтон ранее анонсировал свой выход из ВОЗ, который официально запланирован на июль 2021 года. Глава Белого дома обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она поздно проинформировала о реальной угрозе коронавируса и подвержена влиянию Китая.

"Группа двадцати" - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. По мнению ряда экспертов, Эр-Рияд пытается воспользоваться нынешним председательством в G20, чтобы улучшить имидж страны в мире.

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