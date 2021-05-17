Коронавирус: США начинают экспорт вакцин

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 164 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, почти 143 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 18 мая (время московское).

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К концу июня США поставят в другие страны еще как минимум 20 млн доз вакцины в дополнение к ранее обещанным 60 миллионам. Таким образом Соединенные Штаты экспортируют больше вакцины, чем любая другая страна. "Мы знаем, что Америка никогда не будет в полной безопасности, пока пандемия, бушующая во всем мире, не будет взята под контроль", - сказал президент США Джозеф Байден. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал решение американской стороны.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 мая >>>

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